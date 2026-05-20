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छत्तीसगढ़ में नशे का नेटवर्क बेनकाब, लाखों का गांजा बरामद, महासमुंद पुलिस को सफलता

छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गांजा तस्करी के तीन केसों का खुलासा हुआ है.

Action Against Cannabis Smuggling
गांजा तस्करी पर एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 4:58 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में महासमुंद पुलिस ने बुधवार को तीन अलग अलग गांजा तस्करी केसों का खुलासा किया है. एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और थाना कोमाखान पुलिस ने इन केसों में कार्रवाई करते हुए कुल 47 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है. इंटरनेशनल मार्केट में इस गांजे की कीमत 23 लाख रुपये से अधिक है.

गांजा तस्करों ने की प्लानिंग फेल

गांजा तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कम मात्रा में गांजे की तस्करी की प्लानिंग की थी. इसके तहत वे कच्चे रास्तों से गांजा तस्करी कर रहे थे, ताकि पुलिस की निगरानी से बच सकें. लेकिन पुलिस की सटीक सूचना, तुरंत कार्रवाई और प्लानिंग ने तस्करों की प्लानिंग फेल कर दी. आरोपी ओडिशा के पटनागढ़ क्षेत्र से गांजा खरीदकर महासमुंद, बागबाहरा और रायपुर क्षेत्रों में छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बेचने की तैयारी में थे. लगातार बढ़ती निगरानी और चेकिंग के कारण पुलिस ने इन तस्करों को रास्ते में ही दबोच लिया.

Action Against Cannabis Smugglers
गांजा तस्करों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

गांजा तस्करी का पहला केस

गांजा तस्करी का पहला केस कोमखान एरिया का है. पुलिस ने यहां से आरोपी राजकुमार उर्फ राजू देवांगन को गिरफ्तार किया है. वो ओडिशा से गांजा लाकर मोटरसाइकिल पर तस्करी कर रहे था. इसके पास से कुल 10 किलो 190 ग्राम गांजा पकड़ा गया है. गांजे की कीमत 5 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

रायपुर में गांजा तस्करी की प्लानिंग फेल

दूसरे केस में पुलिस ने ग्राम कसेकेरा गौठान के पास एक काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को रोककर जांच की. आरोपी सुशांत बाग से पुलिस ने पूछताछ की. आरोपी प्लास्टिक बोरी में 7 किलो गांजा लेकर रायपुर जा रहा था. वह रायपुर में गांजा खपाने की फिराक में था. उससे पहले महासमुंद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

कार से गांजे की खेप बरामद

तीसरा मामला कोमाखान एरिया का है. यहां एक कार के जरिए गांजा लेकर आरोपी ओडिशा से आ रहे थे. पुलिस को देखकर कार सवार मौके से फरार हो गए. पुलिस ने कार की डिक्की से 30 किलो गांजा बरामद किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

पिछले चार महीनों के भीतर जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान कुल 93 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए लगभग 64 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है और 236 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के तस्कर भी शामिल हैं. महासमुंद पुलिस ने ऐलान किया है कि नशे के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी रहेगी.

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