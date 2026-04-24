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बालोद में बाल विवाह पर प्रशासन का एक्शन, दूल्हे की उम्र निकली 21 साल से 2 महीने कम, शादी के बाद अब 'शून्य' होगा रिश्ता

बालोद और राजनांदगांव प्रशासन ने बाल विवाह पर संयुक्त कार्रवाई की, स्कूल सर्टिफिकेट ने खोली पोल, मददगारों पर FIR दर्ज

Action on child marriage
बालोद में बाल विवाह पर प्रशासन का एक्शन, दूल्हे की उम्र निकली 21 साल से 2 महीने कम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 4:04 PM IST

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बालोद: जिला प्रशासन की सतर्कता से डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम भर्रीटोला में एक बाल विवाह को होने के बाद भी प्रभावी रूप से रोक दिया गया. स्कूल रिकॉर्ड में दूल्हे की आयु 21 साल पूरे होने में महज 2 महीने कम पाई गई, जिसके आधार पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. न केवल वधू को वापस भेजा, बल्कि इस विवाह को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

आधार कार्ड में 23, पर स्कूल रिकॉर्ड में निकला 'नाबालिग'

मामला ग्राम भर्रीटोला निवासी और राजनांदगांव की युवती का है. परिजनों ने आधार कार्ड के आधार पर युवक की उम्र 23 वर्ष मानकर 21 अप्रैल को राजनांदगांव के साल्हेटोला में विवाह करा दिया था. लेकिन जब शिकायत मिलने पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और स्कूल की दाखिल-खारिज पंजी की जांच की, तो युवक की उम्र 20 वर्ष 10 माह 09 दिन पाई गई. कानूनन विवाह के लिए युवक की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है.

Action on child marriage
बालोद और राजनांदगांव प्रशासन ने बाल विवाह पर संयुक्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवाह शून्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर डौण्डी SDM सुरेश साहू, तहसीलदार देवेन्द्र नेताम और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) समीर पाण्डेय की टीम मौके पर पहुंची. चूंकि फेरे राजनांदगांव जिले में हुए थे, इसलिए बालोद प्रशासन ने राजनांदगांव DPO को पत्र लिखकर विवाह को आधिकारिक रूप से 'शून्य' (Void) घोषित करने की अनुशंसा की है.

युवक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने में 2 महीने शेष हैं. परिजनों को समझाकर वधू को ससम्मान उनके गृह ग्राम वापस भेज दिया गया है. 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही दोबारा विवाह की अनुमति दी जाएगी.- समीर पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बालोद

तथ्य छिपाने वालों पर पुलिसिया गाज

प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बाल विवाह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों के खिलाफ दल्लीराजहरा थाने में FIR दर्ज कराई है. अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को उम्र कम होने की जानकारी थी और जिन्होंने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया, उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.

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