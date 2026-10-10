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मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, बुरहानपुर में भी 15 पटवारियों पर कार्रवाई, 10 बर्खास्त, 5 निलंबित

बुरहानपुर में भी 15 पटवारियों पर कार्रवाई ( Etv Bharat )

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश में पटवारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. यहां कलेक्टर हर्ष सिंह ने राजस्व विभाग के पटवारियों पर बड़ा एक्शन लिया है. सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 15 पटवारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है. शुक्रवार को कलेक्टर ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना सहित सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 10 परिवीक्षाधीन पटवारियों को बर्खास्त (सेवा समाप्ति) कर दी है, जबकि 5 अन्य पटवारियों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से पटवारियों सहित सरकारी अफसर, कर्मियों में हड़कंप मच गया है.

सराकारी कार्यों का विरोध करना पड़ा भारी एसडीएम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत स्वामित्व योजना, अधिकार अभिलेखों का निर्माण, किसान फार्मर आईडी, ई-केवाईसी सहित अन्य निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के पटवारियों को निर्देश दिए गए थे. इस दौरान निर्देशों के पालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए गए, इसके बावजूद संबंधित पटवारियों द्वारा निर्धारित शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई.