मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, बुरहानपुर में भी 15 पटवारियों पर कार्रवाई, 10 बर्खास्त, 5 निलंबित
सराकारी कार्यों का विरोध करना पड़ा भारी, स्वामित्व योजना समेत कई कार्यों में लापरवाही के आरोप, कलेक्टर ने लिया एक्शन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:46 PM IST
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश में पटवारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. यहां कलेक्टर हर्ष सिंह ने राजस्व विभाग के पटवारियों पर बड़ा एक्शन लिया है. सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 15 पटवारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है. शुक्रवार को कलेक्टर ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना सहित सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 10 परिवीक्षाधीन पटवारियों को बर्खास्त (सेवा समाप्ति) कर दी है, जबकि 5 अन्य पटवारियों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से पटवारियों सहित सरकारी अफसर, कर्मियों में हड़कंप मच गया है.
सराकारी कार्यों का विरोध करना पड़ा भारी
एसडीएम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत स्वामित्व योजना, अधिकार अभिलेखों का निर्माण, किसान फार्मर आईडी, ई-केवाईसी सहित अन्य निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के पटवारियों को निर्देश दिए गए थे. इस दौरान निर्देशों के पालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए गए, इसके बावजूद संबंधित पटवारियों द्वारा निर्धारित शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई.
इसके साथ ही पटवारियों द्वारा लगातार स्वामित्व योजना के कार्य का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद 15 पटवारियों पर प्रशासनिक गाज गिरी है..
नप गए 15 पटवारी, कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई
बुरहानपुर अनुभाग के परिवीक्षाधीन पटवारी अमित चौरसिया, महिमा थड्डानी, विशाल रघुवंशी, अभय भट्ट, शिवम गुप्ता. इसी तरह नेपानगर अनुभाग के पटवारी अजय पवार, नीतू सिंह तोमर, रूद्र प्रताप सिंह, सतीश शर्मा, राहुल लोधी की सेवा समाप्त कर दी गई है. इसके अलावा 5 अन्य पटवारियों को निलंबित कर दिया है. प्रदेशभर में सरकारी की स्वामित्व योजना के कार्य का विरोध कर रहे पटवारियों के खिलाफ एक्शन जारी है. इससे पहले छिंदवाड़ा और देवास में भी कई स्थाई व प्रोबेशन पीरियड में कार्य कर रहे पटवारियों पर इसी तरह का एक्शन हुआ है.
यह भी पढ़ें-
- सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाना पड़ा भारी, नप गए 32 प्रोविजनल पटवारी, कई की गई नौकरी
- अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी, स्वामित्व योजना का कार्य न करने पर प्रोबेशनरी पटवारियों का टर्मिनेशन
वहीं, बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने संबंधित पटवारियों से तत्काल बस्ते जमा कराए जाने के निर्देश दिए है. इस मामले की पुष्टि जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेसनोट में की गई है.