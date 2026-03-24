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शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने पर एक्शन, फर्म के खिलाफ FIR के आदेश, अखिलेश बोले- घोर निंदनीय

नगर निगम के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : नगर निगम के बाहर लगीं काकोरी कांड के शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर विरोध किया. वहीं सपा, कांग्रेस और हिंदू संगठनों ने नगर निगम का घेराव कर पुतला फूंका. मामले को बढ़ता देख डीएम ने फर्म को हटाने और FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. बता दें, रविवार की रात शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़कर मलबा डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया था. यहां 40 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य एक फर्म को दिया गया था. प्रतिमाओं को तोड़ने और मलबे का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया. मूर्ति तोड़े जाने को लेकर हुआ जमकर हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat) मेयर ने नगर आयुक्त से जताई नाराजगी : सोमवार रात महापौर अर्चना वर्मा मौके पर पहुंचीं और नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा से नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए. मंगलवार को मामला उस समय और गरमा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया.