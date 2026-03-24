शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने पर एक्शन, फर्म के खिलाफ FIR के आदेश, अखिलेश बोले- घोर निंदनीय
डीएम ने फर्म को हटाने, FIR दर्ज कराने और फर्म से जुड़े जेई, एई, एक्सईएन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:30 PM IST
शाहजहांपुर : नगर निगम के बाहर लगीं काकोरी कांड के शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर विरोध किया. वहीं सपा, कांग्रेस और हिंदू संगठनों ने नगर निगम का घेराव कर पुतला फूंका. मामले को बढ़ता देख डीएम ने फर्म को हटाने और FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
बता दें, रविवार की रात शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़कर मलबा डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया था. यहां 40 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य एक फर्म को दिया गया था. प्रतिमाओं को तोड़ने और मलबे का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया.
मेयर ने नगर आयुक्त से जताई नाराजगी : सोमवार रात महापौर अर्चना वर्मा मौके पर पहुंचीं और नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा से नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए. मंगलवार को मामला उस समय और गरमा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया.
पढ़िए अखिलेश यादव ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट शेयर कर अमर शहीदों की प्रतिमा पर बुलडोजर एक्शन की घोर निंदा की और सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा, सौंदर्य कभी भी शहीदों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता. शाहजहांपुर में सौंदर्यीकरण के बहाने शहीदों की मूर्ति पर बुलडोजर चलवाना बीमारू मानसिकता की निशानी है. अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले शहादत का मोल क्या जानें. घोर निंदनीय!
फर्म पर डीएम का एक्शन : मंगलवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त को लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने फर्म को हटाने, एफआईआर दर्ज कराने और कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे जेई, एई और एक्सईएन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप ने बताया, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें फर्म के द्वारा किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई. फर्म को तुरंत हटाने और फर्म के खिलाफ और फर्म से जुड़े सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
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