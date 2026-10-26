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सरकारी खरीद में गड़बड़ी पर 392 पर एक्शन, उमंग सिंघार का सवाल- खरीदी नियम क्यों नहीं बदले?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बडी का वीडियो सामने आने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सफाई पेश की है. उन्होंने कहा कि विभाग में खरीदी और भुगतान से जुड़ी गड़बडियों को पकड़ने के लिए AI की मदद दी गई. नियमों से ज्यादा खर्च और टेंडर में गड़बडी को लेकर प्रदेश भर में नगरीय निकाय से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है.

मध्य प्रदेश के 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई

प्रदेश में अभी तक 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. इनमें से 146 अधिकारी शामिल हैं, जबकि 7 कर्मचारियों को सेवा ही पृथक कर दिया गया है. 76 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है. 38 कर्मचारियों से आर्थिक नुकसान की वसूली करने के आदेश जारी किए गए हैं. इस तरह अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा गलत दरों पर सप्लाई करने वाले 80 ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है. एमपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV Bharat) एसीएस संजय दुबे के मुताबिक शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. विभाग की कोशिश है कि किसी भी स्तर पर गड़बडी न हो. इसी उद्देश्य के लिए 16 अप्रेल 2026 को ट्रेनिंग कराई गई थी, इसी से जुड़ा वीडियो जारी हुआ है. वायरल वीडियो से मचा बवाल, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल