सरकारी खरीद में गड़बड़ी पर 392 पर एक्शन, उमंग सिंघार का सवाल- खरीदी नियम क्यों नहीं बदले?

सरकारी खरीद में गड़बड़ी पर 392 पर एक्शन, उमंग सिंघार का सवाल- खरीदी नियम क्यों नहीं बदले?
मुख्य सचिव द्वारा सफाई पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार और उनके अधिकारी ही करप्शन करा रहे हैं. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:16 PM IST
भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बडी का वीडियो सामने आने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सफाई पेश की है. उन्होंने कहा कि विभाग में खरीदी और भुगतान से जुड़ी गड़बडियों को पकड़ने के लिए AI की मदद दी गई. नियमों से ज्यादा खर्च और टेंडर में गड़बडी को लेकर प्रदेश भर में नगरीय निकाय से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है.
मध्य प्रदेश के 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई
प्रदेश में अभी तक 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. इनमें से 146 अधिकारी शामिल हैं, जबकि 7 कर्मचारियों को सेवा ही पृथक कर दिया गया है. 76 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है. 38 कर्मचारियों से आर्थिक नुकसान की वसूली करने के आदेश जारी किए गए हैं. इस तरह अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा गलत दरों पर सप्लाई करने वाले 80 ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है.
एसीएस संजय दुबे के मुताबिक शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. विभाग की कोशिश है कि किसी भी स्तर पर गड़बडी न हो. इसी उद्देश्य के लिए 16 अप्रेल 2026 को ट्रेनिंग कराई गई थी, इसी से जुड़ा वीडियो जारी हुआ है.
वायरल वीडियो से मचा बवाल, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
उधर अपर मुख्य सचिव द्वारा सफाई पेश किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी सामने आने के बाद खरीदी के नियम क्यों नहीं बदले गए? इसको लेकर उन्होंने पहले ही कई सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि हर विभाग में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है.
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सरकार परचेज रूल्स के हिसाब से एसओआर बनाती है और इसी आधार पर रेट तय होता है जबकि बाजार के मुकाबले यह रेट बहुत ज्यादा होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और उनके अधिकारी ही करप्शन करा रहे हैं. मैं संजय दुबे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर चार दिनों में परचेज रूल्स को क्यों नहीं बदला? क्या अधिकारी को भी कमीशन मिल रहा है?
वायरल वीडियो से मचा बवाल
दरअसल खरीदी में गड़बडी का पूरा मामला अपर मुख्य सचिव के एक वायरल वीडियो से सामने आया. इसमें वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि अलग-अलग नगरीय निकायों ने कूड़ा उठाने वाले गाड़ियों को अलग-अलग कीमतों पर खरीदा है. उन्होंने करोड़ों रुपये के वाहन खरीदने की जरूरत पर ही सवाल खड़े किए. प्रजेंटेशन के दौरान बताया गया कि 374 निकायों ने पिछले तीन सालों में Gem पोर्टल के जरिए 1134 करोड़ की खरीदी की. यह सामान औसत से ज्यादा कीमतों पर खरीदा गया, यदि औसम कीमतों पर खरीदा गया होता तो करीबन 250 करोड़ रुपए की बचत होती.