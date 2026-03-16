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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले बिहार के 236 छात्रों पर दर्ज होगा केस, जानें वजह

नवादा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लिए गए एजुकेशन लोन का भुगतान नहीं करने वालों पर एक्शन होगा. 236 छात्रों पर केस होगा.

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नवादा में 236 छात्रों पर केस दर्ज होगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 6:47 PM IST

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नवादा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर अब विभाग सख्त होता नजर आ रहा है. पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने के बाद कई छात्र विभागीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. ऐसे छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नवादा जिले में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेकर भुगतान नहीं करने वाले छात्रों के लिए अब यह कर्ज महंगा पड़ सकता है. विभाग ने ऐसे छात्रों की सूची भेज दी है और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस की प्रक्रिया: नवादा डीआरसीसी प्रबंधक नेहा कुमारी ने मार्च 2026 तक की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विभाग से प्राप्त निर्देश के बाद इन मामलों की सूची सामने आई है. उन्होंने बताया कि ये वे छात्र हैं, जिन्होंने योजना के तहत पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन न तो ऋण चुकाया और न ही विभाग को अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी.

डीआरसीसी प्रबंधक नेहा कुमारी (ETV Bharat)

"नवादा में हमलोग 236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस की तैयारी कर रहे हैं. विभाग की ओर से इन छात्रों को कई बार नोटिस और ई-मेल भेजे गए थे. इसके बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है."- नेहा कुमारी, प्रबंधक, नवादा डीआरसीसी

हालांकि जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र की प्रबंधक नेहा कुमारी ने बताया कि करीब 50 प्रतिशत छात्रों ने अपना शपथ पत्र जमा किया है. कई छात्र डीआरसीसी नवादा कार्यालय से संपर्क भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है.

नए नियमों से मिलेगी राहत: डीआरसीसी प्रबंधक ने बताया कि नए नियमों के तहत छात्रों को कुछ राहत भी दी गई है. अब लोन पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया गया है. इसके साथ ही पहले जहां छात्रों को 84 किस्तों में ईएमआई जमा करनी होती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 120 किस्तों तक कर दिया गया है.

वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि योजना के तहत लिया गया ऋण हर हाल में चुकाना होगा. चाहे छात्र को नौकरी मिली हो या नहीं, विभागीय नियमों के अनुसार ऋण वापसी अनिवार्य है. जिन छात्रों को नोटिस या ई-मेल भेजा गया है, उन्हें जल्द से जल्द विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

कैसे बच सकते हैं कार्रवाई से?: विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र अपने लोन की स्थिति, भुगतान प्रक्रिया, एकमुश्त राशि जमा करने या किस्तों में भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए डीआरसीसी कार्यालय में अधिकृत पदाधिकारी से सीधे संपर्क करें और किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं. विभाग का कहना है कि समय रहते ऋण चुकाने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने पर छात्रों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सकता है.

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