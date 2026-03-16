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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले बिहार के 236 छात्रों पर दर्ज होगा केस, जानें वजह

नवादा में 236 छात्रों पर केस दर्ज होगा ( ETV Bharat )

नवादा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर अब विभाग सख्त होता नजर आ रहा है. पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने के बाद कई छात्र विभागीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. ऐसे छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नवादा जिले में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेकर भुगतान नहीं करने वाले छात्रों के लिए अब यह कर्ज महंगा पड़ सकता है. विभाग ने ऐसे छात्रों की सूची भेज दी है और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस की प्रक्रिया: नवादा डीआरसीसी प्रबंधक नेहा कुमारी ने मार्च 2026 तक की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विभाग से प्राप्त निर्देश के बाद इन मामलों की सूची सामने आई है. उन्होंने बताया कि ये वे छात्र हैं, जिन्होंने योजना के तहत पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन न तो ऋण चुकाया और न ही विभाग को अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी. डीआरसीसी प्रबंधक नेहा कुमारी (ETV Bharat) "नवादा में हमलोग 236 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस की तैयारी कर रहे हैं. विभाग की ओर से इन छात्रों को कई बार नोटिस और ई-मेल भेजे गए थे. इसके बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है."- नेहा कुमारी, प्रबंधक, नवादा डीआरसीसी