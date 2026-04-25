ETV Bharat / state

10 साल पुराने चिटफंड केस में बलौदाबाजार पुलिस का एक्शन, PACL कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार

128 निवेशकों से 38 लाख से ज्यादा रकम हड़पने का आरोप, उत्तरप्रदेश की जेल से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत लाए गए आरोपी, अबतक 11 गिरफ्तार

Chitfund Case Action balodabazar
10 साल पुराने चिटफंड केस में बलौदाबाजार पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: चिटफंड कंपनियों के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई खाने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. थाना पलारी पुलिस ने PACL चिटफंड मामले में फरार चल रहे दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, लेकिन आखिरकार उन्हें उत्तर प्रदेश से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई के बाद वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों में नई उम्मीद जगी है.

क्या है पूरा मामला?

मामला चर्चित PACL (पल्स इंडिया कंपनी लिमिटेड) से जुड़ा है. आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टरों और एजेंटों ने लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा लौटाने का लालच देकर निवेश करवाया. ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों ने भविष्य की सुरक्षा और मुनाफे की उम्मीद में अपनी जमा पूंजी कंपनी में लगा दी. लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला. यही नहीं, जब निवेशकों ने रकम मांगनी शुरू की तो कंपनी के जिम्मेदार लोग गायब होने लगे. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

Chitfund Case Action balodabazar
PACL कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2016 में दर्ज हुआ था केस

प्रार्थी पंचराम साहू की शिकायत पर 7 नवंबर 2016 को पुलिस थाना पलारी में अपराध दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, निवेशकों के हित संरक्षण कानून और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत मामला कायम किया गया. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि बड़ी संख्या में लोगों से रकम जमा कराई गई थी.

128 लोगों से 38 लाख से ज्यादा ठगी

इस मामले में कुल 128 निवेशकों से 38 लाख 18 हजार रुपए की ठगी दर्ज की गई है. कई लोगों ने खेती की कमाई, मजदूरी की रकम और बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए पैसे निवेश किए थे. मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन कुछ मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड, संपर्क सूत्रों और कई राज्यों से समन्वय कर आरोपियों की तलाश तेज की.

उत्तर प्रदेश जेल से लाए गए आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस मामले के दो फरार आरोपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की जेल में किसी दूसरे प्रकरण में बंद हैं. तुरंत कार्रवाई करते हुए पलारी पुलिस टीम ने न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी की और जिला जेल उरई, जालौन से दोनों आरोपियों गुरनाम सिंह, उम्र 59 वर्ष और गुरजंत सिंह, उम्र 80 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है.

पूछताछ में क्या सामने आया?

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने माना कि कंपनी के माध्यम से लोगों को अधिक पैसा देने का लालच दिया जाता था और उनसे निवेश कराया जाता था. हालांकि आगे की पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि रकम कहां गई, किन खातों में ट्रांसफर हुई और अन्य कौन लोग इस नेटवर्क से जुड़े थे.

अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार

इस पूरे मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

चिटफंड कंपनियों से सावधान रहने की जरूरत

  • कंपनी की वैधता जांचें
  • सरकारी पंजीयन देखें
  • अवास्तविक रिटर्न के दावों से सावधान रहें
  • लिखित दस्तावेज जरूर लें

पुलिस का सख्त संदेश

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने साफ कहा है कि निवेशकों को ठगने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. चाहे आरोपी किसी भी राज्य में हों, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा. अब निवेशकों की नजर आगे की कार्रवाई और रकम वापसी की संभावनाओं पर टिकी है.

जंगल की गुफा में तप कर रहे साधु पर भालू ने किया हमला, घटना में गई संत की जान
सावधान! किराए के नाम पर साइबर ठगी, बलौदाबाजार पुलिस की जांच में खुलासा
बलौदाबाजार में बड़ा साइबर फ्रॉड खुलासा, टेलीग्राम के जरिए बिटकॉइन निवेश का झांसा, 12.43 लाख की ठगी

TAGGED:

PACL CHITFUND COMPANY
PACL DIRECTORS
CHITFUND CASE ACTION BALODABAZAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.