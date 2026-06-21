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कोरिया में खनिज विभाग का एक्शन, बैकुंठपुर और पाटन में अवैध परिवहन करते 9 वाहन जब्त

कोरिया: अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी हाईवा सहित 9 वाहनों को जब्त किया गया है खनिज विभाग की टीम ने बैकुंठपुर और पटना क्षेत्र में गश्त के दौरान अवैध रूप से रेत एवं ईंट का परिवहन करते हुए इन वाहनों को पकड़ा है. खनिज विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. विभाग ने सभी जब्त वाहनों को संबंधित थाना बैकुंठपुर एवं पटना की अभिरक्षा में सौंप दिया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.





बैकुंठपुर और पाटन में अवैध परिवहन करते 9 वाहन जब्त

खनिज विभाग की टीम द्वारा जब्त किए गए वाहनों में मिनी हाईवा और बिना नंबर के कई ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई की गई है. जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों के मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

