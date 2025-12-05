ETV Bharat / state

खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर एक्शन में कृषि विभाग, किरोड़ी बोले, 'किसानों पर लाठीचार्ज हुआ कांग्रेस राज में'

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज के कांग्रेस के आरोप निराधार हैं.

Agriculture Minister Kirodi Lal Meena
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा (Source - Agri Minister Office)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 6:00 PM IST

6 Min Read
जयपुर: राज्य में रबी सीजन 2025 के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार और कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं. विभाग ने कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉकों की पहचान कर वहां प्राथमिकता से उर्वरकों की आपूर्ति तेज कर दी है. पारदर्शिता से वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से दैनिक मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया डायवर्जन रोकने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं.

शुक्रवार को कृषि पंत भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में उर्वरकों का अच्छा खासा भंडार उपलब्ध है. इनमें 1.67 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 66 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 61 हजार मीट्रिक टन एनपीके और 1.43 लाख मीट्रिक टन एसएसपी के अलावा फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक पिछले साल की तुलना में 79 हजार मीट्रिक टन अधिक है, जो खरीफ और रबी, दोनों सीजन के लिए राहतकारी है.

पढ़ें: झालावाड़ में अनियमितता पर 4 खाद विक्रेताओं को नोटिस, दो के लाइसेंस निरस्त

'कांग्रेस की भ्रम फैलाने की आदत': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के किसानों पर लाठीचार्ज और खाद बीज उपलब्ध नहीं कराने के आरोप पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस नेताओं की आदत है. किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ और न ही किसानों को कोई खाद बीज की किल्लत हो रही है. हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है. कांग्रेस दोषारोपण बंद करें और अपने शासन के समय को याद करे. जब किसानों को कड़ाके की ठण्ड में लाइन लगा कर खाद-बीज के लिए खड़ा रहना पड़ता था.

पढ़ें: डोटासरा का आरोप- किसान को खाद नहीं, लाठियां मिल रही...पर्ची के बिना निर्णय नहीं ले पा रहे सीएम

'कांग्रेस दोषारोपण बंद करे': मीणा ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज की घटना कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी. हमारी सरकार पर्याप्त खाद बीज का वितरण कर रही है. कहीं पर भी किसने की कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई अनियमितता हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि SIR प्रक्रिया में कर्मचारियों को लगा दिया था, लेकिन हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह करके कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त कराकर किसानों को खाद बीज उपलब्ध करने में लगा दिया है. सीमावर्ती जिलों पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं.

पढ़ें: खाद-बीज को लेकर सियासी जंग, मंत्री खर्रा बोले- गहलोत को कालाबाजारियों की चिंता क्यों?

कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई: कृषि विभाग ने प्रदेशभर में उर्वरकों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. इन मामलों को लेकर हाल में 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो विभिन्न जिलों में अवैध स्टॉक और डायवर्जन से जुड़े मामलों पर आधारित हैं. इनमें प्रमुख रूप से श्रीगंगानगर जिले में 7, टोंक जिले में 2, अलवर जिले में 4, नागौर जिले में 5, पाली में 2, भरतपुर में 2, दौसा में 2 और कोटपूतली, सीकर, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली के साथ-साथ जालौर जिले में एक एफआईआर दर्ज की गई है. मीणा ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध भंडारण, जमाखोरी और यूरिया डायवर्जन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

  • श्रीगंगानगर में 7
  • टोंक में 2
  • अलवर में 4
  • पाली में 2
  • कोटपुतली में 1
  • नागौर में 5
  • सीकर में 1
  • भरतपुर में 2
  • डूंगरपुर में 1
  • दौसा में 2
  • जैसलमेर में 1
  • करौली में 1
  • जालौर में 1

प्रदेश को यूरिया और डीएपी की निरंतर आपूर्ति: डॉ मीणा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार समन्वय स्थापित कर रबी सीजन की मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है. अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि में केंद्र द्वारा 11.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है. 1 अक्टूबर 2025 के उपलब्ध स्टॉक सहित अब तक 10.50 लाख मीट्रिक टन, यानी 92.59% यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है.

पारदर्शी वितरण के लिए विशेष निर्देश: वहीं 25 हजार मीट्रिक टन यूरिया फिलहाल परिवहन में है. दिसंबर में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवक संभावित है. उन्होंने बताया कि डीएपी मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत है. केंद्र की ओर से आवंटित 2.68 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले अब तक 3.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया जा चुका है, जबकि 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी परिवहन में है. कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से उर्वरकों का राज्यवार और कम्पनीवार आवंटन किया जाता है. इसी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने जिलेवार आपूर्ति योजना बनाई है, जिसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिशानुसार ही उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए.

उर्वरकों का वितरण पारदर्शी तरीके से: कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उर्वरक के किसानों के बीच कतारबद्ध वितरण मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं. राज्य में प्रत्येक उर्वरक विक्रेता के परिसर पर विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. जहां भी किसानों की संख्या अधिक होती है, वहां उन्हें कतारबद्ध कर व्यवस्थित तरीके से उर्वरकों का वितरण कराया जा रहा है. सीमावर्ती जिलों से उर्वरकों की अवैध बाहर निकासी रोकने के लिए पुलिस और विभाग की मदद से 61 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां लगातार निगरानी जारी है.

अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई: कृषि विभाग की ओर से समय-समय पर चलाए गए विशेष अभियानों में जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया डायवर्जन करने वाले कई विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है. अब तक 89 एफआईआर पुलिस थानों में दर्ज की गई है. वहीं 97 लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं. साथ ही, सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर उर्वरक वितरण की निगरानी 24x7 जारी है. राज्य सरकार का दावा है कि सख्त निगरानी, पर्याप्त स्टॉक और त्वरित आपूर्ति के चलते रबी सीजन 2025 के दौरान किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

