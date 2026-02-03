ETV Bharat / state

भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत पर हो सकता है एक्शन, स्वतंत्र देव सिंह से विवाद मामले में जानिए पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया

विधायक बृजभूषण राजपूत पर हो सकता है एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच हुए विवाद पर पहली बार यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आई है. पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है. आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श चल रहा है.

विवाद 30 जनवरी 2026 को महोबा में सामने आया था. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे. इसी दौरान चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया.

विधायक ने हर घर नल योजना (जल जीवन मिशन) के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों की खराब स्थिति और मरम्मत न होने का आरोप लगाया. उन्होंने गांवों में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई, जिससे मौके पर तीखी नोकझोंक हुई.

दोनों नेताओं के सुरक्षाकर्मियों के बीच भी बहस हुई और स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही. विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है और यदि यह अनुशासनहीनता मानी जाती है तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं.