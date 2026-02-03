भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत पर हो सकता है एक्शन, स्वतंत्र देव सिंह से विवाद मामले में जानिए पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया
30 जनवरी 2026 को चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 7:27 PM IST
लखनऊ : जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच हुए विवाद पर पहली बार यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आई है. पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है. आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श चल रहा है.
विवाद 30 जनवरी 2026 को महोबा में सामने आया था. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे. इसी दौरान चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया.
विधायक ने हर घर नल योजना (जल जीवन मिशन) के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों की खराब स्थिति और मरम्मत न होने का आरोप लगाया. उन्होंने गांवों में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई, जिससे मौके पर तीखी नोकझोंक हुई.
दोनों नेताओं के सुरक्षाकर्मियों के बीच भी बहस हुई और स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही. विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है और यदि यह अनुशासनहीनता मानी जाती है तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं.
दूसरी ओर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विवाद को कमतर आंकते हुए कहा कि जितना शोर मच रहा है, उतना कुछ नहीं है. विधायक को अपनी समस्याएं बताने का हक है. वह अपनी बात सर्किट हाउस में रख सकते थे, सड़क पर ऐसा नहीं करना चाहिए था.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा एक संगठन-आधारित पार्टी है, जहां जनहित के मुद्दों पर मतभिन्नता संभव है, लेकिन अनुशासन सर्वोपरि है. उन्होंने बताया कि प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और दोनों नेताओं से बातचीत की जा रही है. उच्च स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास जारी हैं.
