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सरकारी नौकरी पर संकट! नशे के मामलों में घिरे 9 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच अब सरकारी कर्मचारियों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. बिलासपुर जिला प्रशासन ने नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में नाम आने वाले 9 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है. इन सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जा रही है, जिसके बाद सेवा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नशे के खिलाफ प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा. यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी नशे के अवैध कारोबार या उससे जुड़े मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानून और सेवा नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखना और नशे के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना है.

सरकार को भेजी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

प्रशासन के अनुसार, जिन 9 कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में रिकॉर्ड सामने आए हैं, वे जिले के अलग-अलग सरकारी विभागों में कार्यरत हैं. इन सभी मामलों का रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी एकत्र कर प्रदेश सरकार को भेजी जा रही है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार विभागीय कार्रवाई शुरू करेगी.