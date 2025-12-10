ETV Bharat / state

SC के निर्देश पर डॉग बाइट्स की रोकथाम को लेकर एक्शन, पशु चिकित्सकों को दिया बधियाकरण का प्रशिक्षण

एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर पशुपालन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजन किया गया है.

Supreme Court directive
जानिए जरूरी सावधानी (ETV Bharat)
रायपुर: स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी लोगों के लिए मुसाबित खड़ी कर रही है. इस समस्या से निपटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में राजधानी रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक पशु जन्म नियंत्रण (एनिमल बर्थ कंट्रोल - ABC) प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. बैरन बाजार स्थित पशु चिकित्सालय में आयोजित इस शिविर में राज्यभर के सरकारी पशु चिकित्सकों को कुत्तों के बधियाकरण और संबंधित सर्जिकल प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर पशुपालन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजन किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रायपुर में पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है. इस आयोजन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संदर्भ में राज्य के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाना है. छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. इला धुरंधर ने बताया कि ''राज्य के सभी सरकारी पशु चिकित्सकों को स्ट्रीट डॉग के बधियाकरण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. सभी जिलों से चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित कर रायपुर बुलाया गया है. बड़ी संख्या में इसमें वेटनरी डॉक्टर शामिल भी हो रहे हैं.

तीन संभागों के डॉक्टर हो रहे ट्रेनिंग कैंप में शामिल

डॉ. रानू शारदा चौहान ने बताया कि ''रायपुर के ABC केंद्र में रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के चिकित्सकों के लिए अलग से बिलासपुर में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे राज्य के पशु चिकित्सकों को बधियाकरण से जुड़े सभी सर्जिकल एक्टविटी में एक्सपर्ट बनाना है.''

डॉग बाइट की शिकायत पर तत्काल एक्शन की तैयारी

डॉ. रानू ने बताया कि निदान 1100 में डॉग बाइट की शिकायतें लगातार आती रहती हैं. शिकायत मिलने के बाद डॉग कैचर टीम अगले दिन सुबह 4 बजे मौके पर पहुंचती है. टीम कुत्तों को पकड़कर ABC केंद्र लेकर आती है, जहां उन्हें केनल(कुत्तों को रखने का एक बाड़ा) में रखा जाता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।


सर्जरी से पहले और बाद की मेडिकल मैनेजमेंट

जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि डॉग्स को सर्जरी से पहले प्री-ऑपरेटिव तैयारी के लिए 12 घंटे तक खाना नहीं दिया जाता. इसके बाद उनका बधियाकरण ऑपरेशन किया जाता है. सर्जरी के बाद कुत्तों को 3 से 4 दिन तक पोस्ट-ऑपरेटिव केयर में रखा जाता है. इस दौरान उन्हें खाना, दवाई और आवश्यक देखभाल मुहैया कराई जाती है. पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था.

औसतन 20 डॉग हर दिन किए जाते हैं भर्ती

बधियाकरण के लिए केंद्र में रोजाना लगभग 20 डॉग लाए जाते हैं. उपचार और देखभाल के बाद, ऑपरेशन के तीन दिन पूरे होने पर उन्हें वापस छोड़ा जाता है. डॉक्टरों ने बताया कि केंद्र में पूरी व्यवस्था व्यवस्थित और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है.

बढ़ती घटनाएं मुसीबत का सबब

डॉग बाइट की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में जनवरी से जुलाई तक रायपुर के अस्पतालों में 1333 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे थे. वहीं साल 2025 में जनवरी से जुलाई तक यह संख्या 1182 मरीजों तक पहुंच चुकी है.



छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े

  • पिछले 3 वर्षों में कुल 51,730 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए.
  • 2022–23 में 13,042 मामले सामने आए.
  • 2023–24 में 24,928 मामले सामने आए.
  • 2024–25 जनवरी तक 13,760 मामले दर्ज हुए.
  • इसके अलावा कुत्तों द्वारा अन्य जानवरों पर हमले के 2803 मामले दर्ज हुए.

संपादक की पसंद

