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Jodhpur Stunt Riding : दिवाली की रात स्टंट करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त, दो गिरफ्तार

आरोपी चालक गिरफ्तार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: दिवाली की रात शहर की सड़कों पर नियमों के अवहेलना करना और तेज रफ्तार से स्टंटबाजी करते हुए लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामलों को लेकर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वाहन चालकों और वाहनों को ढूंढ-ढूंढकर पकड़ रही है. इसके तहत कई गाड़ियों को जब्त कर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है. रातानाडा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में दिवाली की रात जेडीए सर्किल पर लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाने वाले दो चालकों को गिरफ्तार किया है. दोनों गाड़ियों को भी सीज किया है.

थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि जेडीए सर्किल पर दिवाली की रात दो पिकअप गाड़ियां तेज गति से एक दूसरे के आगे-पीछे चल रही थी. सर्किल पर पीछे चल रही ब्राउन कलर की पिकअप घूमते समय अचानक पलट गई. उसमें कई लोग सवार थे. इसके बाद आरोपी गाड़ी को सीधा कर वापस ले गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके आधार पर दोनों वाहनों की पहचान कर चालक हिमांशु शर्मा और सुरेश थोरी को गिरफ्तार किया है.