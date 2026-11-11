Jodhpur Stunt Riding : दिवाली की रात स्टंट करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त, दो गिरफ्तार
दिवाली की रात जेडीए सर्किल पर लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाने वाले दो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : November 11, 2026 at 3:36 PM IST
जोधपुर: दिवाली की रात शहर की सड़कों पर नियमों के अवहेलना करना और तेज रफ्तार से स्टंटबाजी करते हुए लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामलों को लेकर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वाहन चालकों और वाहनों को ढूंढ-ढूंढकर पकड़ रही है. इसके तहत कई गाड़ियों को जब्त कर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है. रातानाडा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में दिवाली की रात जेडीए सर्किल पर लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाने वाले दो चालकों को गिरफ्तार किया है. दोनों गाड़ियों को भी सीज किया है.
थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि जेडीए सर्किल पर दिवाली की रात दो पिकअप गाड़ियां तेज गति से एक दूसरे के आगे-पीछे चल रही थी. सर्किल पर पीछे चल रही ब्राउन कलर की पिकअप घूमते समय अचानक पलट गई. उसमें कई लोग सवार थे. इसके बाद आरोपी गाड़ी को सीधा कर वापस ले गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके आधार पर दोनों वाहनों की पहचान कर चालक हिमांशु शर्मा और सुरेश थोरी को गिरफ्तार किया है.
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सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए सामने : दिवाली की रात सोशल मीडिया पर जोधपुर की सड़कों पर वाहन की खिड़कियों से लटक कर बैठे बच्चों और युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसकी जांच भी पुलिस कर रही है. यातायात पुलिस की एडीसीपी शालिनी ने बताया कि सभी वायरल वीडियो के वाहन चालकों का पता लगाया जा रहा है. दो मामलों में कार्रवाई भी की है. सड़क पर वाहन चलाने वालों को नियमों की पालना करनी पड़ेगी नहीं तो जुर्माना और विधिक कार्रवाई झेलनी होगी.
दूसरों का जीवन भी खतरे में डाला : पुलिस का कहना है कि सड़क पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से खुद के प्रति तो खतरा उत्पन्न किया जाता ही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरा वहां आसपास के लोगों के लिए भी होता. यातायात पुलिस इसको लेकर जागरूकता से जुड़े अभियान भी चला रही है.