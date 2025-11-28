वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप मामले को लेकर हुआ बड़ा एक्शन, 12 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज
ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने बताया कि 12 फर्म संदिग्ध मिली हैं. इनके खिलाफ FIR दर्ज करायी गयी है.
वाराणसी: वाराणसी में ड्रग विभाग ने पहले 28 फर्मों के खिलाफ कोतवाली थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था. शुक्रवार को 12 अन्य फार्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वर्तमान में कोतवाली थाने में कुल 38 फार्मों और 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
सरगना शुभम जायसवाल की तलाश: उत्तर प्रदेश में कोडीन फॉस्फेट वाली प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद के करीबी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी थी. कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है. लगातार संदिग्ध फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
पते पर कोई और दुकान मिली: शुक्रवार को बनारस में 12 संदिग्ध फर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया. ड्रग विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने कहा कि 12 संदिग्ध फर्म पायी गई हैं. जब इन फर्मों की जांच करने के लिए टीम मौके पर पहुंची तो फर्म या तो बंद मिली या उस पते पर कोई और दुकान मिली.
शुभम जायसवाल के करीबी और रिश्तेदार पर शिकंजा: इन दवा फर्म के संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. जब 12 दवा फर्म के मालिकों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. इनके मालिक आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी या रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इनमें प्रशांत उपाध्याय का भी सामने आया है, जिसके ऊपर पहले भी कफ सिरप की खरीदफरोख्त करने का आरोप लगा था.
SIT कर रही मामले की जांच: बनारस में प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद दवा कारोबारियों में हड़कंप है. इस मामले में SIT की टीम भी सप्तसागर दवा मंडी सहित अन्य दुकानों के जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने कहा कि जिन नई फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनके नाम पर कोडीन वाली कफ सिरप की बिलिंग शुभम जायसवाल की झारखंड स्थित शैली ट्रेडर्स फर्म से की गई थी.
