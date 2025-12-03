ETV Bharat / state

नई गाइडलाइन विरोध मामले में कार्रवाई, 5 कारोबारी गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरार

भिलाई : दुर्ग में पटेल चौक पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. सोमवार को रियल एस्टेट कारोबारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो पुलिस ने पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की,लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस टीम पर पानी के पाउच फेंके गए.इस घटना के बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था.

प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस किया दर्ज

पुलिस ने उग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. थाना सिटी कोतवाली में शुरू में धारा 221, 126(2), 191(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था,बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए धारा 121(1), 132, 61(2), 125(क) भी जोड़ी गईं.इसके बाद उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है.