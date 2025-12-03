ETV Bharat / state

नई गाइडलाइन विरोध मामले में कार्रवाई, 5 कारोबारी गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरार

दुर्ग में नई गाइडलाइन विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले 5 कारोबारियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

Action in new guideline protest case
नई गाइडलाइन विरोध मामले में कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
भिलाई : दुर्ग में पटेल चौक पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. सोमवार को रियल एस्टेट कारोबारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो पुलिस ने पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की,लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस टीम पर पानी के पाउच फेंके गए.इस घटना के बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था.

प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस किया दर्ज

पुलिस ने उग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. थाना सिटी कोतवाली में शुरू में धारा 221, 126(2), 191(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था,बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए धारा 121(1), 132, 61(2), 125(क) भी जोड़ी गईं.इसके बाद उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है.

नई गाइडलाइन विरोध मामले में कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहर में बिना अनुमति प्रदर्शन और सरकारी काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले में अब तक 5 आरोपियों अनिल वासनिक, विक्की चंद्राकर, दिनेश पांडेय, राकेश यादव, और जितेंद्र बत्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. आंदोलन का नेतृत्व करने वाला मनोज राजपूत अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. अन्य फरार आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा- सत्यप्रकाश तिवारी, ​सीएसपी


आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के कारण जमीन की कीमतों में 5 से 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी क्रम में दुर्ग के पटेल चौक पर सोमवार को जमीन कारोबारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया. प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क जाम कर दिया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की थी. इस मामले में अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है.

