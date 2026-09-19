ETV Bharat / state

रोहतास में कानपुर के लेबर सुपरवाइजर का अपहरण, हाथ-पैर बांधकर भेजी तस्वीर.. कैमूर से बरामद

रोहतास पुलिस ने कानपुर के लेबर सुपरवाइजर विवेक अवस्थी को कैमूर से सकुशल बरामद कर लिया है. रिपोर्ट-रवि कुमार

Rohtas kidnapping case
रोहतास पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: गुजरात से मजदूरों को रोहतास लाने पहुंचे कानपुर निवासी लेबर सुपरवाइजर विवेक अवस्थी (50 वर्ष) का अपहरण मामले में रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. इस मामले में पुलिस ने विवेक अवस्थी को सकुशल बरामद कर लिया है. यह मामला करीब एक सप्ताह तक चला. अपहर्ताओं ने विवेक अवस्थी और उनके एक सहयोगी को बंधक बनाकर रखा था. आरोप है कि इस दौरान उनके हाथ-पैर बांधकर रखे गए थे.

जान से मारने की धमकी

साइबर डीएसपी गौरव यादव ने बताया कि अपहर्ताओं ने उनकी तस्वीर व्हाट्सएप के माध्यम से परिजनों तक भेजी थी. तस्वीर भेजकर परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी. पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई थी. अपहर्ताओं ने गोली मारने अथवा काटकर फेंक देने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विजय उरांव को गिरफ्तार किया है.

साइबर डीएसपी गौरव यादव (ETV Bharat)

सस्ते मजदूर का झांसा

विवेक अवस्थी को नौहट्टा के विजय उरांव ने ही बुलाया था. विवेक को बताया गया था कि यहां आने पर सस्ते दर पर मजदूर मिलेंगे. विवेक इसी झांसा में फंस गए. विजय उरांव ने उन्हें बंधक बनाकर जंगल में रख दिया था. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि विवेक अवस्थी पहले विजय उरांव के साथ काम कर चुके थे. विजय के कहने पर ही वह गुजरात से मजदूरों को लेकर रोहतास के नौहट्टा पहुंचे थे. इसी दौरान विजय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें अगवा कर लिया.

पुलिस महकमे में हड़कंप

विवेक अवस्थी के अचानक लापता होने के बाद उनके परिजनों और परिचितों में चिंता बढ़ गई थी. मामला पुलिस तक पहुंचा तो अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. अंचल निरीक्षक अमझोर सुरेश दास के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी जांच और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटानी शुरू की.

Rohtas kidnapping case
गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat)

कैमूर के गांव में छापा

जांच के दौरान पुलिस को अपहृत विवेक अवस्थी के कैमूर जिले में होने का सुराग मिला. इसके बाद पुलिस टीम ने कैमूर जिले के लोहरा थाना क्षेत्र के गुल्लू गांव में कार्रवाई की. पुलिस ने वहां से उन्हें सकुशल बरामद कर लिया. लंबे समय तक बंधक बनाए जाने के बाद विवेक के सकुशल मिलने की खबर आई. इसके बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली.

"कानपुर के लेबर सुपरवाइजर को सस्ते मजदूरों का झांसा देकर अगवा किया गया था और फिरौती के लिए उसकी तस्वीर भेजी गई थी. मुख्य आरोपी विजय उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है. इस संबंध में नौहट्टा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है." -गौरब यादव, साइबर डीएसपी, रोहतास

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

रोहतास पुलिस
लेबर सुपरवाइजर का अपहरण
ROHTAS CRIME NEWS
कानपुर के युवक का अपहरण
ROHTASH KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.