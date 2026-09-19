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रोहतास में कानपुर के लेबर सुपरवाइजर का अपहरण, हाथ-पैर बांधकर भेजी तस्वीर.. कैमूर से बरामद

रोहतास पुलिस के गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )