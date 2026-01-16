ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज, 2 होटल मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस की अनुमति के बिना विदेशी नागरिकों को ठहराने का आरोप

गुरुग्राम में बिना अनुमति और बिना सी-फॉर्म भरे विदेशी नागरिकों को अपने फ्लैट में ठहराने पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज
गुरुग्राम में 73 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. पुलिस टीम ने दो अलग-अलग मामलों में प्रभावी कार्रवाई की है. पुलिस ने जहां बिना सी-फॉर्म और आवश्यक अनुमति के विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले दो होटल मैनेजरों को गिरफ्तार किया है. तो वहीं एक आवासीय सोसायटी में नियमों की अवहेलना करने पर 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है.

पुलिस क्यों कर रही कार्रवाई: दरअसल, अगर कोई भी होटल या गेस्ट हाउस या फ्लैट में विदेशी नागरिकों को ठहराता है तो उसकी जानकारी पुलिस को भी देनी होती है. लेकिन लोग नियमों को ताक पर रखकर विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस को सूचित किए ही ठहराया जा रहा है. जिसको लेकर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसको 26 जनवरी से भी जोड़कर देखा जा सकता है. क्योंकि 26 जनवरी भी नजदीक है, तो दिल्ली से सटे हुए शहरों में पुलिस सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक नहीं बरतना चाहती.

73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ केस दर्ज: पुलिस पीआरओ, अशोक कुमार ने बताया कि "गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ब्लूम होटल, सेक्टर-39 के रॉयल गेस्ट हाउस और सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी में कई विदेशी नागरिक बिना सी-फॉर्म और अनुमति के ठहरे हुए हैं. जिस मामले में पुलिस ने दो होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है".

TAGGED:

2 HOTEL MANAGERS ARRESTED
73 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज
गुरुग्राम में होटल मैनेजर गिरफ्तार
ACTION IN GURUGRAM FLAT OWNERS
ACTION IN GURUGRAM FLAT OWNERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.