दुर्ग अफीम खेती केस में बड़ा एक्शन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू सस्पेंड

दुर्ग में अवैध अफीम की खेती केस में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

दुर्ग अफीम केस में एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 6:38 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के समोदा में अफीम की खेती कांड में दुर्ग जिला प्रशासन ने कृषि विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई की है. इस केस में कलेक्टर अभिजीत सिहं ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को सस्पेंड कर दिया है. इस कार्रवाई से पहले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू, फसल सर्वेयर शशिकांत साहू और ग्राम समोदा की पटवारी अनिता साहू को नोटिस जारी किया गया था. 7 दिनों के भीतर उन्हें जवाब देना था. इसके बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह ने यह कार्रवाई की है.

एकता साहू पर लापरवाही के आरोप

कलेक्टर की जांच में सामने आया कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी स्तर पर गड़बड़ी हुई है. दस्तावेजों की जांच में पता चला कि विनायक ताम्रकार के भाई विमल ताम्रकार के जिस खेत को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने मक्का फसल का प्रदर्शन प्लॉट बताया था. उस खेत में मक्के की जगह धान की खेती की जा रही है. भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और अधिकारियों के साठगांठ कर मक्के की खेती के आड़ में अफीम की फसल उगाई गई थी और शासन को गुमराह करते हुए जानबूझकर खेत का स्थान बदला गया.

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह (ETV BHARAT)

जांच में कई अहम खुलासे हुए

इस केस में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन प्लॉट के नाम पर राज्य शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी जारी कर दी गई. नियम के अनुसार प्रदर्शन प्लॉट की फोटो उसी किसान के साथ ली जानी चाहिए जिसे सरकारी लाभ मिलना है, लेकिन रिपोर्ट में धान की जगह मक्का के खेत के पास एक अन्य किसान को खड़ा कर फोटो खींचकर अपलोड कर दी गई. जांच में यह भी सामने आया कि जिस खेत की मक्के की फोटो लगाई गई उसके ठीक पीछे अफीम की खेती की जा रही थी.

दुर्ग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू (ETV BHARAT)

दो खसरा नंबर के खेतों में अफीम की खेती का खुलासा

इधर फसलों के सर्वे के लिए नियुक्त फसल सर्वेयर शशिकांत साहू ने सितंबर 2025 को खेत का डिजिटल सर्वे किया था. इसके बाद उसने फोटो गिरदावरी सॉफ्टवेयर में जानकारी अपलोड की. इसमें उसने खसरा नंबर 309 को पड़त भूमि और खसरा नंबर 310 में धान की फसल होने की जानकारी दर्ज की. जबकि जांच में पाया गया कि इन्हीं दोनों खसरा नंबरों पर अफीम की खेती की जा रही थी.

दुर्ग में अफीम की खेती (ETV BHARAT)

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के द्वारा फसल प्रदर्शन करवाया गया था. जिसमें लापरवाही सामने आई थी.ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जिस स्थान पर प्रदर्शन प्लॉट करवाना था उसके स्थान पर दूसरी जगह करवा दिया गया था. इसके साथ ही कृषक बदलकर का फोटो अपलोड किया गया था. उस स्थान पर अफीम की खेती की जा रही थी.इस लापरवाही के चलते ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया गया है- अभिजीत सिंह, कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आगे कहा कि इस केस में जांच की जा रही है. अगर किसी और अधिकारी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

