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लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग में बड़ा एक्शन, भिलाई के 4 कोचिंग सेंटर सील, फायर सेफ्टी में गड़बड़ी पर कार्रवाई

लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद दुर्ग में फायर सेफ्टी की जांच हुई. इसमें गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है.

Inspection of coaching centers in Durg
दुर्ग में कोचिंग सेंटर्स की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 4:07 PM IST

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दुर्ग: लखनऊ हादसे के बाद दुर्ग प्रशासन ने जिले के कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है. फायर सेफ्टी में खामियां पाये जाने पर यह एक्शन हुआ है. दुर्ग भिलाई के कुल 4 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है. दुर्ग भिलाई अग्निशमन विभाग ने यह कार्रवाई की है.

भिलाई के कोचिंग सेंटर्स की हुई जांच

विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भिलाई के न्यू सिविक सेंटर में संचालित कई कोचिंग संस्थानों की जांच की गई. जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया. अग्निशमन विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने न्यू सिविक सेंटर स्थित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि कई संस्थानों में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजाम तक मौजूद नहीं थे.

दुर्ग फायर विभाग का एक्शन (ETV BHARAT)

भिलाई में कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल के बाद कई तरह के एक्शन लिए गए. यहां अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाई गई. इन खामियों की वजह से मोशन, वेदंतु, राम और सीएडी कोचिंग सेंटरों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.कार्रवाई के बाद शहर के अन्य कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है. कई संस्थानों में आनन-फानन में फायर एक्सटिंग्विशर मंगाकर लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है.

Bhilai coaching centre sealed
भिलाई के कोचिंग सेंटर सील (ETV BHARAT)
Inspection of coaching centers in Durg-Bhilai
दुर्ग भिलाई में कोचिंग सेंटर की जांच (ETV BHARAT)

जिन संस्थानों में गंभीर खामियां मिली हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. भिलाई के सेक्टर-10, सिविक सेंटर, सुपेला, रिसाली, नेहरू नगर और दुर्ग सहित जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच जारी रहेगी- नागेंद्र सिंह, अधिकारी, अग्निशमन विभाग, दुर्ग

Fire Department action in Durg
दुर्ग में फायर विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)

सभी फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने के बाद ही संस्थान दोबारा शुरू किए जाएंगे. विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा- कैलाश चंद्रवंशी, संचालक, वेदंतु

Fire safety inspection at a coaching center in Bhilai
भिलाई के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी की जांच (ETV BHARAT)

भिलाई को प्रदेश का प्रमुख एजुकेशन हब माना जाता है, जहां हजारों विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में सुरक्षा नियमों की अनदेखी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए प्रशासन लगातार सुरक्षा जांच की कवायद कर रही है.

Action taken against Durg coaching center
दुर्ग कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग में फायर विभाग का एक्शन, कई संस्थानों की हुई जांच

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