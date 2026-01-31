ETV Bharat / state

कोटा में SP का बड़ा एक्शन, थानेदार को हटाया, जानें मामला

बपावर थाने में तैनात थानाधिकारी ईश्वर सिंह को हटा दिया गया है.

अवैध डोडा चूरा के साथ बपावर थाने की टीम और आरोपी अकवाल सिंह
अवैध डोडा चूरा के साथ बपावर थाने की टीम और आरोपी अकवाल सिंह (फोटो -कोटा ग्रामीण पुलिस)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 11:21 AM IST

कोटा : बपावर थाने में तैनात SHO को हटा दिया गया है. उन पर अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में पूरी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है. इस मामले में तस्कर के मददगारों को छोड़ दिया था. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी ईश्वर सिंह को हटा दिया है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है. मामले में बड़े लेन-देन का शक भी उच्च अधिकारियों को है.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 17 जनवरी को 200 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ पंजाब के बसगरूर निवासी अकवाल सिंह को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने हरियाणा नंबर की गाड़ी और अवैध डोडा चूरा को जप्त कर लिया था. आरोपी अकवाल सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है. जबकि इस मामले में मदद कर रहे अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी थी. इस संबंध में सामने आया कि थानाधिकारी ईश्वर सिंह ने अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं बताई. जबकि बारां जिले निवासी कुछ लोग इस मामले में शामिल रहे हैं. इस संबंध में सूचना मिलने पर जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए थानाधिकारी ईश्वर सिंह को फिलहाल हटा दिया गया है. जबकि पूरे मामले की जांच रामगंज मंडी पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा को सौंप दी गई है. घनश्याम मीणा को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कोटा पुलिस के 5 कांस्टेबल लाइन हाजिर : कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने 5 कांस्टेबल को अलग-अलग मामले में लाइन हाजिर कर दिया है. इनमें अधिकांश की शिकायतें एसपी के पास पहुंची थी. तेजस्विनी गौतम के अनुसार तीन कांस्टेबल अनंतपुरा और दो कांस्टेबल आरकेपुरम थाने के हैं. इनमें कांस्टेबल अनंतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करने आए परिवार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इस पर सवाल करने वाले थानाधिकारी रमेश कविया से भी कांस्टेबल ने दुर्व्यवहार कर दिया था. इस संबंध में थाना अधिकारी ने उनसे शिकायत की थी. इसी थाने के दूसरे मामलों में कांस्टेबल परसाराम और बुद्धाराम को भी लाइन हाजिर किया है. वहीं आरकेपुरम थाने के कांस्टेबल संतोष कुमार और दिलीप बिश्नोई पर थाने में आने वाले लोगों से अभद्रता व अन्य का आरोप लगा है. इसीलिए उन्हें भी हटा दिया गया है. इसके साथ ही आगामी समय में भी उन्हें थानों में पदस्थापित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.

