कोटा में SP का बड़ा एक्शन, थानेदार को हटाया, जानें मामला

कोटा : बपावर थाने में तैनात SHO को हटा दिया गया है. उन पर अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में पूरी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है. इस मामले में तस्कर के मददगारों को छोड़ दिया था. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी ईश्वर सिंह को हटा दिया है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है. मामले में बड़े लेन-देन का शक भी उच्च अधिकारियों को है.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 17 जनवरी को 200 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ पंजाब के बसगरूर निवासी अकवाल सिंह को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने हरियाणा नंबर की गाड़ी और अवैध डोडा चूरा को जप्त कर लिया था. आरोपी अकवाल सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है. जबकि इस मामले में मदद कर रहे अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी थी. इस संबंध में सामने आया कि थानाधिकारी ईश्वर सिंह ने अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं बताई. जबकि बारां जिले निवासी कुछ लोग इस मामले में शामिल रहे हैं. इस संबंध में सूचना मिलने पर जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए थानाधिकारी ईश्वर सिंह को फिलहाल हटा दिया गया है. जबकि पूरे मामले की जांच रामगंज मंडी पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा को सौंप दी गई है. घनश्याम मीणा को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.