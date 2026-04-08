कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई; वाराणसी में पांच महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस को नहीं मिली रिमांड
डीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि पांच महिलाओं को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:25 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 9:38 PM IST
वाराणसी : कोडिन कफ सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद पुलिस ने इन सभी महिलाओं को न्यायालय में पेश किया, लेकिन पुलिस को 14 दिन की न्यायिक रिमांड नहीं मिल सकी. अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया.
डीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि कोडिन कफ सिरप के जो सरगना हैं शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल. उनका दावा है कि इनके हवाला नेटवर्क पर जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि कोडिन से अर्जित की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इन्होंने छह शराब की दुकान डेवलप की हैं.
उनका दावा है कि कि छह लीकर शाॅप स्टेबलिश करने के लिये भोला जायसवाल ने व्यक्तिगत रूप से 2 करोड़ 86 लाख रुपये इन लाइसेंस होल्डर को आर्थिक मदद की थी. इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी मिले हैं. दस्तावेज की जांच करने पर पाया गया कि उसमें लिखा है कि शुभम जायसवाल इन छह लीकर शाॅप फाइनेंशियल अफसर है. उन्होंने बताया कि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमने पांच लाइसेंस धारकों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था.
अधिवक्ता अवधेश सिंह का आरोप है कि पांच महिलाओं को बुलवाया और बंद कर दिया कि आप लोगों के व्यवसाय उससे कमाई हुई संपत्ति को शुभम जायसवाल के व्यापार में लगाने के लिये उसको देती हैं और उसकी मदद करती हैं. जब रिमांड के लिये कोर्ट में महिलाओं को लाया गया तो हम लोगों ने न्यायालय में यह तर्क रखा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं. पुलिस जब बुलाती है तब हम चले जाते हैं. विवेचना में सहयोग करते हैं.
उन्होंने बताया कि बावजूद इसके पुलिस ने बिना नोटिस दिये बिना ही हमको गिरफ्तार कर लिया. हमको गिरफ्तारी का ना कारण बताया और ना मुकदमे का डिटेल लिखकर दिया. उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को देखते हुए न्यायालय ने बहुत न्यायापूर्ण निर्णय दिया है. न्यायालय बधाई की पात्र है. इस निर्णय से आम जनमानस को यह भरोसा हुआ है कि न्यायालयों में जब हम जाएंगे तो न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगी.
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