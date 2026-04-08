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कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई; वाराणसी में पांच महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस को नहीं मिली रिमांड

कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )

वाराणसी : कोडिन कफ सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद पुलिस ने इन सभी महिलाओं को न्यायालय में पेश किया, लेकिन पुलिस को 14 दिन की न्यायिक रिमांड नहीं मिल सकी. अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया. डीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि कोडिन कफ सिरप के जो सरगना हैं शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल. उनका दावा है कि इनके हवाला नेटवर्क पर जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि कोडिन से अर्जित की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इन्होंने छह शराब की दुकान डेवलप की हैं. उनका दावा है कि कि छह लीकर शाॅप स्टेबलिश करने के लिये भोला जायसवाल ने व्यक्तिगत रूप से 2 करोड़ 86 लाख रुपये इन लाइसेंस होल्डर को आर्थिक मदद की थी. इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी मिले हैं. दस्तावेज की जांच करने पर पाया गया कि उसमें लिखा है कि शुभम जायसवाल इन छह लीकर शाॅप फाइनेंशियल अफसर है. उन्होंने बताया कि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमने पांच लाइसेंस धारकों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था.