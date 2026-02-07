तीन मजदूरों की मौत मामले में एक्शन, जांच के बाद राइस मिल संचालक पर FIR
सूरजपुर राइस मिल में दीवार गिरने से तीन मजदूरों की मौत हुई थी.इस केस में पुलिस ने मालिक पर अपराध पंजीबद्ध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 6:16 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में तीन मजदूरों की मौत के मामले में कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट के संचालक पर अपराध दर्ज किया गया है. इंडस्ट्रियल क्षेत्र नयनपुर के राइस मिल में काम करने के दौरान हादसे में हुए मजदूरों की मौत के मामले को लेकर पुलिस में राइस मिल संचालक पर एफआईआर दर्ज की है.
कब हुई थी घटना ?
13 दिसंबर को नयनपुर के मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट के राइस मिल में बोरी में चावल की भराई का काम चल रहा था. इसी दौरान कमजोर और जर्जर पार्टीशन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई . दीवार के मलबे में दबकर वेद सिंह, भोजसाय और चुनगढ़ी गांव के विपुल राजवाड़े की मौत हो गई थी. वहीं एक अन्य घायल मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गया था. मामले की गम्भीरता को देखते हुए कलेक्टर एस जयवर्धन सहित एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कड़े शब्दों में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी.
जांच में यह बात सामने आई कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन ने मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे.जर्जर दीवार के पास उनके जान को जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था जिसके कारण ये हादसा हुआ- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आए तथ्यों के बाद अब कोतवाली पुलिस ने मिल के संचालक संदीप अग्रवाल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
