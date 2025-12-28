शिक्षा निदेशालय में कर्मचारियों के बीच मारपीट के मामले में कार्रवाई, एक निलंबित, एक APO
बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में दो कर्मचारियों के बीच दो दिन पहले हुई मारपीट के मामले में शिक्षा निदेशक ने कड़ा एक्शन लिया है.
Published : December 28, 2025 at 7:33 AM IST
बीकानेर : बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में कार्यरत दो कर्मचारियों के बीच में मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को अवकाश के दिन देर रात शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया तो वहीं दूसरे को एपीओ कर दिया है. साथ ही इस मामले में शिक्षा निदेशालय में दो अधिकारियों की जांच कमेटी भी गठित की है.
एक निलंबित, दूसरा APO : शनिवार को देर रात अवकाश के दिन शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दो कर्मचारियों के बीच आपसी मारपीट की घटना को गंभीर माना. साथ ही इसे विभाग की छवि के प्रतिकूल बताते हुए सुनील रिणवा को निलंबित कर श्रीगंगानगर मुख्यालय करने के आदेश दिए. वहीं, इस मामले में दूसरे कर्मचारी नवरत्न जोशी पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय से बाहर कर चूरू जिले में मुख्यालय करते हुए एपीओ कर दिया. साथ ही इस मामले में शिक्षा विभाग की सहायक निदेशक संयुक्त निदेशक जयदीप और उपनिदेशक अशोक पारीक की दो सदस्य कमेटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
यह था मामला : शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नवरत्न जोशी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुनील रिणवा पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. मामला पुलिस तक भी पहुंच गया था. इस घटना को लेकर शिक्षा निदेशालय में कर्मचारी दो गुटों में बट गए थे और एक दूसरे के गुट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला.