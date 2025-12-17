ETV Bharat / state

बायसन शिकार मामले में एक्शन, दो आरोपियों की गिरफ्तारी, बीट गार्ड निलंबित

कबीरधाम में बायसन के शिकार मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.वहीं बीट गार्ड को निलंबित किया गया है.

Action in bison hunting case
बायसन शिकार मामले में एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 17, 2025

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के चिल्फी वन परिक्षेत्र अंतर्गत जामपानी बीट में दो बायसन का शव मिला था. वन विभाग की जांच में ये सामने आया कि दोनों बायसन की मौत करंट लगने से हुई है. मौके पर शिकार के लिए करंट बिछाए जाने के भी साक्ष्य मिले थे. इस मामले में वन विभाग की टीम ने काम में लापरवाही बरतने वाले बीट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.साथ ही साथ मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. वन विभाग ने रेंजर को कड़ी चेतावनी देते हुए दोबारा ऐसी गलती ना होने की हिदायत भी दी है.


फॉरेंसिक टीम ने जांच में की मदद

आपको बता दें कि मंगलवार को जंगल क्षेत्र में दो बायसन के शव बरामद किए गए थे.प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों बायसन की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और अचानकमार टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वॉड एवं फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया.

जांच के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी
जांच के दौरान जंगल में करीब दो किलोमीटर लंबा जीआई तार बिछाकर 11 केवी का हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किए जाने का खुलासा हुआ. इसी करंट की चपेट में आने से दोनों बायसन की मौत होना पाया गया. डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच को आगे बढ़ाते हुए वन विभाग ने जामपानी गांव के जीजी, साल कुंवर और दसरु को हिरासत में लिया. पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से शिकार में उपयोग किए गए हथियार और जंगली सूअर का मांस भी बरामद किया गया.

Action in bison hunting case
बायसन शिकार मामले में एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जामपानी गांव में हुए बायसन शिकार मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और विभागीय कार्रवाई के तहत बीट गार्ड को निलंबित किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो - निखिल अग्रवाल,डीएफओ

वन विभाग ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. वहीं विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है.



संपादक की पसंद

