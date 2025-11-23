ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ एसआईआर कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, सहायक शिक्षक सस्पेंड, बलरामपुर डीईओ का एक्शन

यह पूरा मामला बलरामपुर के फतेहपुर इलाके का है. यहां शिक्षक अशोक कुमार यादव की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए लगाई गई थी. उन्हें गणना पत्रक का वितरण करना और उसे इकट्ठा करना था. अशोक कुमार यादव पर आरोप है कि वे निर्धारित ड्यूटी में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इस वजह से उनकी शिकायत हुई और जिला शिक्षा अधिकारी ने अशोक कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया.

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण ) की प्रक्रिया चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है. इस प्रक्रिया में बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स की पहचान कर दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं. पूरे राज्य में कुल 26 हजार से ज्यादा बीएलओ इस कार्य में लगे हुए हैं. इस बीच बलरामपुर में एसआईआर कार्यवाही में लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.

जांच के आधार पर हुई कार्रवाई

शिक्षक अशोक कुमार पर आरोप है कि उसने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती. इसके साथ ही वह बिना सक्षम अधिकारी से छुट्टी लिए कार्य से गैर हाजिर रहा. यही वजह है कि उसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है.

डीईओ ने मीडिया को दी जानकारी

इस एक्शन के बारे में बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया को ब ताया कि सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव पर लापरवाही सिद्ध हुआ है. उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एक्शन हुआ है.

अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. सस्पेंशन टर्म में अशोक कुमार यादव का विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के दफ्तर में अटैच रहेंगे. उन्हें नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा- एमआर यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर

छत्तीसगढ़ में एसआईआर से जुड़ी जानकारी

छत्तीसगढ़ में एसआईआर जिसे Special Intensive Revision कहा जाता है इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू हुई है. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का फेज चला है. उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना यानी डोर टू डोर वेरिफिकेशन का चरण चल रहा है. इसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियों पर गौर किया जाएगा. इसके बाद सत्यापन और सुनवाई का चरण 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.