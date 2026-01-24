ETV Bharat / state

RGHS में फर्जीवाड़ा: एक माह में 8 अस्पताल सूची से बाहर, फार्मेसियों से 8 लाख की वसूली, 23 लाख के नोटिस जारी

चिकित्सा विभाग ने आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा करने पर कई अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मेसी स्टोर्स और चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की है.

स्वास्थ्य भवन जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 5:54 PM IST

जयपुर: सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक महीने में कई अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मेसी स्टोर्स और चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने 8 अस्पताल को डी-एम्पैनल, 5 का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया है. इसके साथ ही फार्मेसियों से 8 लाख की वसूली और 23 लाख के नोटिस जारी किए हैं. जबकि 7 डॉक्टर्स भी कार्रवाई की जद में आए हैं.

RGHS की परियोजना अधिकारी निधि पटेल ने बताया कि RGHS योजना में पारदर्शिता, अनुशासन और लाभार्थियों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता पर कड़ा एक्शन लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभागीय जांच और ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद 8 अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को डी-एम्पैनल किया गया है. वहीं, 2 अस्पतालों का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) ब्लॉक कर उनके भुगतान रोके गए हैं, जबकि 3 अन्य अस्पतालों का TMS तीन महीने के लिए बंद किया गया है. इन संस्थानों पर अनुचित उपचार और योजना के दुरुपयोग के आरोप पाए गए थे.
फार्मेसियों पर शिकंजा, 8 लाख की रिकवरी : पटेल ने बताया कि जनवरी महीने में फार्मेसियों से करीब 8 लाख रुपए की रिकवरी की गई है. साथ ही 23 लाख रुपए की राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इस अवधि में 11 फार्मेसी स्टोर्स को निलंबित किया गया है. इसके अलावा, दो मामलों में अस्पतालों की ओर से लाभार्थियों से की गई 2.82 लाख की अवैध वसूली लाभार्थियों को वापस कराई गई है.

डॉक्टरों पर भी कार्रवाई : योजना के दुरुपयोग और अनुचित उपचार के मामलों में 7 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंषा करते हुए करते हुए संबंधित विभागों को पत्र भेजे गए हैं. इनमें 2 डॉक्टरों के निलंबन के प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा, 12 डॉक्टरों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं और एक डॉक्टर की आईडी छह महीने के लिए ब्लॉक की गई है. एक लाभार्थी के खिलाफ भी गलत तरीके से योजना का लाभ लेने पर कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया गया है.

