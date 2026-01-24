ETV Bharat / state

RGHS में फर्जीवाड़ा: एक माह में 8 अस्पताल सूची से बाहर, फार्मेसियों से 8 लाख की वसूली, 23 लाख के नोटिस जारी

जयपुर: सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक महीने में कई अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मेसी स्टोर्स और चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने 8 अस्पताल को डी-एम्पैनल, 5 का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया है. इसके साथ ही फार्मेसियों से 8 लाख की वसूली और 23 लाख के नोटिस जारी किए हैं. जबकि 7 डॉक्टर्स भी कार्रवाई की जद में आए हैं.

RGHS की परियोजना अधिकारी निधि पटेल ने बताया कि RGHS योजना में पारदर्शिता, अनुशासन और लाभार्थियों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता पर कड़ा एक्शन लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभागीय जांच और ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद 8 अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को डी-एम्पैनल किया गया है. वहीं, 2 अस्पतालों का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) ब्लॉक कर उनके भुगतान रोके गए हैं, जबकि 3 अन्य अस्पतालों का TMS तीन महीने के लिए बंद किया गया है. इन संस्थानों पर अनुचित उपचार और योजना के दुरुपयोग के आरोप पाए गए थे.

