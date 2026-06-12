बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर यूपी में अब तक 59 अभियंताओं पर Action
मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता भी कार्रवाई की जद में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : June 12, 2026 at 8:09 AM IST
लखनऊ: राजधानी समेत उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिसके चलते बिजली की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. बिजली संकट के चलते तमाम जिलों में बिजली आपूर्ति बेपटरी हो रही है. ऐसे में फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के लिए उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के अपर मुख्य सचिव व अध्यक्ष आशीष गोयल ने विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की.
कहा कि आंधी-तूफान से प्रभावित विद्युत आपूर्ति के क्षत्रों मे जहां अधिकारियों ने आपूर्ति बहाल करने के लिये जरूरी मेंटेनेंस कार्यों को ठीक कराने में लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जहां भी विद्युत दुर्घटनाएं हों वहां जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाई हो. 2025-26 में एक मुख्य अभियन्ता, छह अधीक्षण अभियन्ता, 12 अधिशाषी अभियन्ता, 23 सहायक अभियन्ता और 17 अवर अभियन्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है.
उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण विद्युत मांग में जबरदस्त वृद्धि हो रही है. गर्मी से जनता परेशान है. ऐसे समय में विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वालों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी मिशन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मांग और आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है. 31 हजार मेगावाट से ज्यादा तक डिमाण्ड पहुंच रही है. अध्यक्ष ने कहाकि सबस्टेशन डैशबोर्ड का उपयोग बिजली व्यवस्था को और बेहतर करने के लिये किया जाए. इसमें शटडाउन और ब्रेकडाउन कार्यों की इन्ट्री की जाए. डिस्कॉम ने बताया कि सबस्टेशन डैशबोर्ड के डाटा बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में सामग्री की व्यवस्था है. स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार सामग्री खरीदने के लिए अधिशाषी अभियन्ताओं को पूरा अधिकार और धनराशि दी गई है. ऐसी स्थिति में दैवीय आपदा या अन्य कारण से विद्युत बाधाओं को कम से कम समय में ठीक करके आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
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