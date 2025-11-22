ETV Bharat / state

वाराणसी के दालमंडी में मुआवजे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, एसीपी ने कहा- ड्रोन से की जा रही निगरानी

वाराणसी के दालमंडी में चला प्रशासन का हथौड़ा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : जिले में कई दिनों से दालमंडी क्षेत्र में रुकी हुई कार्रवाई शनिवार को फिर से शुरू हुई है. रजिस्ट्री और मुआवजा मिलने के बाद दालमंडी के छठवें मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छह दुकानें थीं, जिसको खाली करवाने के बाद गिराया जा रहा है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है.



एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि वीडियो के आधार पर इन सभी हंगामा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सरकारी काम है और इसमें बाधा डालकर बेवजह लोगों तक भ्रामक सूचनाएं फैलाकर काम रोका जा रहा है. जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा.



