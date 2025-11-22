ETV Bharat / state

वाराणसी के दालमंडी में मुआवजे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, एसीपी ने कहा- ड्रोन से की जा रही निगरानी

एसीपी का कहना है कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है.

वाराणसी के दालमंडी में चला प्रशासन का हथौड़ा
वाराणसी के दालमंडी में चला प्रशासन का हथौड़ा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 6:58 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 7:39 PM IST

वाराणसी : जिले में कई दिनों से दालमंडी क्षेत्र में रुकी हुई कार्रवाई शनिवार को फिर से शुरू हुई है. रजिस्ट्री और मुआवजा मिलने के बाद दालमंडी के छठवें मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छह दुकानें थीं, जिसको खाली करवाने के बाद गिराया जा रहा है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है.

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि वीडियो के आधार पर इन सभी हंगामा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सरकारी काम है और इसमें बाधा डालकर बेवजह लोगों तक भ्रामक सूचनाएं फैलाकर काम रोका जा रहा है. जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर शनिवार को पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जा रही है. एक मकान की रजिस्ट्री के बाद मुआवजा दे दिया गया है. काफी समय देने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. दोनों तरफ बेरिकेडिंग की गई है.

उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से आस-पास की दुकानों को बंद करवा दिया गया है और लगातार अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को दूर रहने की हिदायत दी जा रही है. मकान के आस-पास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है. एसीपी का कहना है कि यह पीडब्ल्यूडी की करवाई है. किसी तरह की अराजक एक्टिविटी को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है. फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तेनाती की गई है.

बता दें कि इस मामले में शुक्रवार को इमरान उर्फ बबलू की गिरफ्तारी भी की गई है. इस मामले में एक और नामजद है, जबकि लगभग 30 लोग अज्ञात हैं, जिन पर भी अब कार्रवाई करने की तैयारी है.

