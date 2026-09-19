भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कार्रवाई की मांग, भिलाई-3 थाना पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता
पखांजूर मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर फेसबुक में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने की FIR की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 6:32 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सियासी घमासान मच गया है. पखांजूर मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष द्वारा फेसबुक पर की गई इस कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. इसे लेकर थाने में शिकायत करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है.
क्या है मामला?
कांग्रेस के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के पखांजूर मंडल उपाध्यक्ष ने अपने फेसबुक अकाउंट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट की. पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई. शनिवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए भिलाई-3 थाना पहुंचे.
SP के नाम सौंपा ज्ञापन
कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने सीएसपी छावनी प्रशांत सिंह को एसपी विजय अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा. भिलाई-चरोदा महापौर एवं एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपत्तिजनक है.
आंदोलन की चेतावनी
उन्होंने पुलिस से तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की और कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस आगे आंदोलन करेगी. वहीं सीएसपी प्रशांत सिंह ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपा है. मामले में जांच की जा रही है और पखांजूर निवासी युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है.