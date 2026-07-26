सावधान! अमेठी में 834 वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग की नज़र टेढ़ी, TAX न जमा किया तो खैर नहीं
20 हजार से अधिक बकाया वाले वाहन स्वामी कार्यालय में तुरंत संपर्क करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 1:16 PM IST
अमेठी: जनपद में परिवहन विभाग ने बकाया वाहन कर वसूली अभियान तेज कर दिया है. इसके तहत विभाग ने टैक्स न चुकाने वाले 834 वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
परिवहन अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस सख्त चेतावनी और ताबड़तोड़ कार्रवाई से बकायेदार वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है.
परिवहन अधिकारी महेश बाबू गुप्ता ने बताया कि बकाया टैक्स की वसूली अभियान चलाकर की जा रही है, जिन वाहन स्वामियों की बकाया राशि बीस हजार से अधिक है, उनको चिन्हित किया गया है. जिले में लगभग 834 वाहन स्वामी ऐसे निकले हैं, जिनकी बकाया राशि 20 हजार से अधिक पाई गई है. इन सभी को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है.
इसके साथ ही परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहन स्वामियों को कॉल करके राशि जमा करने के लिए निवेदन कर रहे हैं. टैक्स जमा करने के लिए नोटिस में एक महीने का समय दिया गया है. समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी जो वाहन स्वामी टैक्स राशि नहीं जमा करेंगे, उनके खिलाफ विभाग द्वारा आरसी जारी किया जाएगा.
बता दें कि आरसी जारी करने के बाद वाहन स्वामियों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोई भी बकाया राशि जब राजस्व विभाग के पास वसूली के लिए जाती है तो उसमें 10% का अलग से वसूली टैक्स जोड़ दिया जाता है. इस तरह टैक्स बकाया राशि न देने वाले वाहन स्वामियों की समस्या और बढ़ जाएगी. वाहन स्वामियों को बकाया राशि जमा करने के अतरिक्त कोई विकल्प नहीं है.
एआरटीओ अमेठी महेश बाबू गुप्ता ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों का 20 हजार से अधिक का बकाया है, वह तत्काल कार्यालय में संपर्क कर अपना बकाया टैक्स जमा कर दें. बकाया टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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