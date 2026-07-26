ETV Bharat / state

सावधान! अमेठी में 834 वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग की नज़र टेढ़ी, TAX न जमा किया तो खैर नहीं

अमेठी में 834 वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग की टेढ़ी नज़र, टैक्स न जमा किया तो खैर नहीं! ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: जनपद में परिवहन विभाग ने बकाया वाहन कर वसूली अभियान तेज कर दिया है. इसके तहत विभाग ने टैक्स न चुकाने वाले 834 वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं. परिवहन अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस सख्त चेतावनी और ताबड़तोड़ कार्रवाई से बकायेदार वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है. परिवहन अधिकारी महेश बाबू गुप्ता ने बताया कि बकाया टैक्स की वसूली अभियान चलाकर की जा रही है, जिन वाहन स्वामियों की बकाया राशि बीस हजार से अधिक है, उनको चिन्हित किया गया है. जिले में लगभग 834 वाहन स्वामी ऐसे निकले हैं, जिनकी बकाया राशि 20 हजार से अधिक पाई गई है. इन सभी को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है.