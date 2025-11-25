ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन पर एक्शन जारी, बीजापुर के तिमेड़ चेक पोस्ट पर हुई बड़ी कार्रवाई

जांच के दौरान पकड़े गए ट्रक के चालक के पास से किसी भी तरह का डिलीवरी ऑर्डर या ट्रांजिट परमिट टीम को नहीं मिला है. ड्राइवर जांच टीम को मौके पर खरीदी बिल या वैध परिवहन कागजात भी उपलब्ध नहीं करा पाया. कागजात नहीं होने से ये माना जा रहा है कि धान की तस्करी की कोशिश की जा रही थी. एसडीएम यशवंत नाग ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मौके पर मौजूद तहसीलदार लक्ष्मण राठिया तथा मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर ने धान और वाहन दोनों को जब्त कर लिया है.

यह धान नुज़ीविडू सीड्स लिमिटेड, मंचेरियाल (तेलंगाना) से लोड किया गया था और इसे बरगढ़, ओडिशा प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाना था: वी. राजू, जब्त गाड़ी का ड्राइवर

चेकिंग अभियान में राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग की टीम लगी है. जिले में आने वाले सभी चार पहिया वाहनों की जांच की जा रही है. चेकिंग के दौरान ही सोमवार को टीम ने ट्रक से 556 बोरी धान बरामद की. बरामद किए गए धान को खरीदी केंद्र तक पहुंचाने और उसे वहां खपाने की तैयारी थी. जब्त किया गया धान करीब 333 क्विंटल है. पकड़े गए धान की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख है.

15 नवंबर से जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है. कलेक्टर संबित मिश्रा ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था बनाए रखें. कलेक्टर ने अवैध धान की बिक्री पर रोक लगाने और उसे जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं. जिले की सीमा से लगने वाले सभी चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

बीजापुर: 15 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी की जा रही है. धान खरीदी को लेकर शासन के सख्त निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ की सीमा कई राज्यों से मिलती है. जिसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित महाराष्ट्र शामिल है. ओडिशा और झारखंड 2 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ की तरह धान की ज्यादा पैदावार होती है. अक्सर ये देखने को मिलता है कि सीमावर्ती इलाकों से भी धान चोरी छिपे छत्तीसगढ़ लाकर उसे खपाने की कोशिश की जाती है. कई बार तो बड़े किसान भी छोटे किसानों के जरिए अपना धान खपाने की कोशिश खरीदी केंद्रों पर करते हैं. इन तमाम कोशिशों को रोकने के लिए इस बार भी जिला प्रशासन के कर्मचारी लगे हुए हैं.

एसडीएम ने थाना भोपालपट्टनम को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

जब्त धान को भोपालपट्टनम थाने की जिम्मेदारी में सौंप दिया गया है. थाना प्रभारी जीवन जांगड़े अब आगे की कार्रवाई करेंगे. कलेक्टर ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो अवैध धान के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाएं. जिले में आने वाले सभी अंतर्राज्जीय वाहनों की जांच करें. कलेक्टर ने कहा है कि किसान हित में जो भी जरूरी कदम हों वो उठाए जाएं.

कलेक्टर ने दिए निर्देश

जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी धान परिवहन बिना वैध दस्तावेजों के नहीं करें. यदि कोई व्यापारी या चालक गलत जानकारी देकर या दस्तावेजों के अभाव में वाहनों को राज्य सीमा पार कराने की कोशिश करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मंडी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य संबद्ध धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.



अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और समर्थन मूल्य पर खरीदी को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रही है. अधिकारियों को चेक पोस्ट पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि सीमा क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए ताकि किसी भी स्तर पर अवैध धान परिवहन नहीं हो सके.

तिमेड़ चेक पोस्ट की टीम को सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की. अवैध धान की बड़ी खेप को जब्त किया किया गया है: संबित मिश्रा, कलेक्टर, बीजापुर

पिछले साल का आंकड़ा

पिछले धान खरीदी वर्ष में 20 हजार 643 रजिस्टर्ड किसानों में से 18 हजार 33 किसानों ने धान बेचा. धान बेचने वाले किसानों को कुल 275 करोड़ 51 लाख से ज्यादा का भुगतान जिला प्रशासन ने किया. इस बार 18 हजार 9 सौ 78 किसानों ने पंजीयन कराया है. इस साल कुल रकबा 40 हजार 528.42 हेक्टेयर रिकार्ड में दर्ज किया गया है. अबतक 414 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है.

धान खरीदी केंद्रों से जुड़ी जानकारी

कुल धान खरीदी केन्द्रों की संख्या - 30

रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 18 हजार 9 सौ 78

अबतक हुई धान की खरीदी 414 क्विंटल

धान खरीदी वर्ष 2025 से 26

विष्णु देव साय सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है. इस साल भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी किसानों से की जा रही है. 31 जनवरी तक धान खरीदी जारी रहेगी.

कई जिलों में अवैध धान परिवहन पर हुई कार्रवाई

24 नवंबर: बेमेतरा में 4640 क्विंटल अवैध धान जब्त. पकड़े गए धान की अनुमानित कीमत 1 करोड़.

21 नवंबर: धमतरी में अवैध धान परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज. 16 लाख से ज्यादा का अवैध धान पकड़ा गया.

21 नवंबर: जीपीएम के घुसरिया गांव के पास अवैध धान से भरा वाहन जब्त किया गया.

17 नवंबर: रायपुर जिले में 1 नवंबर से 16 नवंबर तक लगभग 19 हजार 320 क्विंटल धान जब्त किया गया है.

14 नवंबर: रामानुजगंज में धान खरीदी शुरू होने से पहले 6081 बोरी धान जब्त की गई.

13 नवंबर: केल्हारी SDM इंदिरा मिश्रा ने छापा मारकर 512 बोरी अवैध धान जब्त किया.

12 नवंबर: पांच अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 350 कट्टा धान जब्त किया गया.

