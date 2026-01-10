ETV Bharat / state

संभल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी, अवैध वीकली मार्केट की 500 दुकानें हटाई गयीं

बाजार करीब डेढ़ साल से लगा रहा था: नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि करीब 10 बीघा भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति के बाजार लगाया जा रहा था. यह बाजार करीब डेढ़ साल से यहां पर लगा रहा था.

संभल: संभल में जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. दिल्ली रोड स्थित नखासा थाना क्षेत्र के नखासा चौराहे पर लगने वाला साप्ताहिक बाजार पर शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गयी. जिला प्रशासन ने इस वीकली मार्केट में लगी करीब 500 दुकानों को पुलिस फोर्स की मदद से बंद करवा दिया.

शनिवार को बाजार में जब नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के साथ पुलिस फोर्स पहुंची और दुकानों को बंद करवाना शुरू किया गया, तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी मार्केट: देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया. नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि यह बाजार अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी. सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है. बाजार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गयी थी. इस बाजार की वजह से दिल्ली रोड पर जाम की समस्या हो रही थी.

उबैद-फरीद दुकानदारों से कर रहे थे वसूली: नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने कहा कि दुकानदारों से उबैद और फरीद पर वसूली का आरोप लगा है. इसकी शिकायत मिली थी. कार्रवाई के दौरान उबैद और फरीद को बुलाया गया और उनसे बाजार लगाने की अनुमति के कागजात मांगे गये. तब पता चला कि बाजार लगाने की अनुमति नहीं ली गयी थी. साथ ही अवैध वसूली भी का जा रही थी. दुकानदार उस्मान ने बताया कि पहले दुकान लगाने के लिए उनसे 50 रुपये लिए जाते थे. अब एकाएक इसे बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया था.

