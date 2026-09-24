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श्रावस्ती में जमीन पैमाइश के दौरान युवक की मौत; थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद और पुलिस वाहन से कूदकर युवक की मौत के मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है. मामले में गिलौला थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक आशीष कुमार, पुलिसकर्मी इंद्रदेव पटेल और आरक्षी परविन्दर कुमार को पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने लाइन हाजिर कर दिया है.

वहीं पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता को गिलौला थाने का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है. मामला मंगलवार शाम का है. सिसवारा निवासी राहुल वर्मा पुत्र राम भवन वर्मा ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत एसडीएम से की थी.

एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार आयुष के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और विवादित भूमि की पैमाइश की.



पुलिस के अनुसार पैमाइश के बाद राहुल वर्मा की ओर से विवादित जमीन पर दीवार का निर्माण कराया जा रहा था. इसी दौरान विपक्षी पक्ष की महिलाओं ने हंगामा करते हुए दीवार गिराने का प्रयास किया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने पांच महिलाओं और एक पुरुष को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी वाहन से थाने भेजना शुरू किया.



पुलिस का कहना है कि रास्ते में मदारपुरवा पुरुषोत्तमपुर निवासी कमलेश कुमार पुत्र बृजलाल ने वाहन का गेट खोलकर चलती गाड़ी से छलांग लगा दी. गंभीर रूप से घायल कमलेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



लेखपाल और राजस्व निरीक्षक निलंबित: डीएम अन्नपूर्णा गर्ग और एसपी राहुल भाटी के अनुसार मामले की प्रारंभिक जांच में लेखपाल अपूर्व कृष्ण यादव और राजस्व निरीक्षक की लापरवाही सामने आई है. दोनों को निलंबित कर दिया गया है. प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है.