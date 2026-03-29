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घरेलू गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, मोरहाबादी में छापेमारी

रांची पुलिस ने गैस की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी की है.

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छापेमारी में मौजूद पुलिस प्रशासन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 9:30 AM IST

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रांची: घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी स्थित एक दुकान में छापेमारी की. इस कार्रवाई में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के भंडारण और रिफिलिंग का खुलासा हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की गई. निर्धारित समय पर पहुंची टीम ने जब दुकान की जांच की तो पाया कि वहां घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया गया था. इतना ही नहीं, बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर उसे ऊंचे दामों पर बेचने का काम भी किया जा रहा था.

मौके से गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीन, पाइप, नोजल सहित कई उपकरण बरामद किए गए. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडरों और उपकरणों को जब्त कर लिया. जब्ती की प्रक्रिया पूरी कर इन सभी को अधिकृत गैस एजेंसी को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है.

जांच के दौरान अधिकारियों ने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि इस तरह की अवैध रिफिलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ भी है. बिना किसी सुरक्षा मानक के गैस भरने की प्रक्रिया से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान संभव है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के तहत दंडनीय अपराध है. इस मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें. इसके लिए जिला प्रशासन ने अपना व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

इस कार्रवाई को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष अभियान का हिस्सा बताया गया है, जिसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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