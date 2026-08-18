अलीगढ़ नगर निगम में एक्शन: ड्यूटी पर रील बनाने वाली आउटसोर्स कर्मी अंजू चौधरी बर्खास्त
ड्यूटी पर REEL का चस्का, नौकरी से छुट्टी!, पढ़िए पूरी कहानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:30 AM IST
अलीगढ़: नगर निगम के कॉल सेंटर में ड्यूटी के दौरान रील बनाना एक आउटसोर्स कर्मचारी को भारी पड़ गया. नगर निगम की कार्यप्रणाली और छवि प्रभावित होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त कार्रवाई की है.
नौकरी से निकाला: कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) और नगर निगम कॉल सेंटर में तैनात आउटसोर्सिंग कॉल टेकर अंजू चौधरी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. नगर निगम के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी के ड्यूटी पर मौजूद रहने के दौरान रील बनाने का मामला सामने आया था. इसके बाद इससे संबंधित ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा. मामला नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो इसे सरकारी कार्य और दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही के साथ कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया.
नगर आयुक्त ने लिया संज्ञान: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. नगर निगम की ओर से कहा गया कि कॉल सेंटर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर कर्मचारी की जिम्मेदारी नागरिकों से जुड़ी शिकायतों और सूचनाओं को दर्ज करना तथा संबंधित सेवाओं के संचालन में सहयोग करना है. ऐसे में ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधि को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया. अधिकारी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और उदासीनता बरती गई. साथ ही कर्मचारी सेवक आचरण नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई. इन परिस्थितियों को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम नागरिकों को बेहतर और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकारी कार्य के दौरान लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नगर निगम की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इस कार्रवाई के बाद नगर निगम में ड्यूटी के दौरान अनुशासन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी कर्मचारियों के बीच सतर्कता बढ़ने की उम्मीद है.
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