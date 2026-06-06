पेयजल संकट के बीच बड़ा एक्शन : PHED ने काटे अवैध कनेक्शन, आज से बहाल होगी जलापूर्ति
विभाग ने न केवल इनके अवैध कनेक्शन काटे, बल्कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
Published : June 6, 2026 at 7:10 AM IST
बाड़मेर : भीषण गर्मी और तपते पारे के बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल माफियाओं के ताबड़तोड़ 'पीला पंजा' चलाकर नहरी पाइपलाइन से किए गए 8 अवैध कनेक्शनों को काटकर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया. अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ अभियान परियोजना खंड प्रथम के अधीक्षण अभियंता सुमेर सिंह रावत के नेतृत्व में चलाया गया. पानी चोरी के आरोपियों पर विभाग की ओर से FIR और भारी जुर्माने की तैयारी की जा रही है.
विभाग के अधिशाषी अभियंता भुवनेश कुलदीप ने बताया कि चोखला से दानासर ईएसआर 1100 मुख्य पाइपलाइन पर लंबे समय से अवैध रूप से पानी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. ऐसे में जांच के दौरान टीम को कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन काट दिया गया. यह पूरी कार्रवाई बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर की गई. विभाग ने 8 के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें गुणेश राम सारण, अलसा राम सारण, स्वरूपा राम सारण के चोखला ऑफ टेक वॉल के पास, गुलाब सुथार एयर वॉल से 300 मीटर पहले, हरुराम साउ, कैसाराम साउ, जेठाराम नाई और खेताराम नाई शामिल हैं.
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इस दौरान सहायक अभियंता बृज गोपाल मीणा और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर सभी कनेक्शन को काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया. इन सभी पर मुख्य नहरी पाइपलाइन से अवैध तरीके से पानी चोरी करने का आरोप है. विभाग ने न केवल इनके अवैध कनेक्शन काटे, बल्कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. साथ ही संबंधित लोगों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है. अधिशाषी अभियंता कुलदीप का कहना है कि इस तरह की पानी चोरी से आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं मिल पाती और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में परेशानी होती है.
लगातार जारी रहेगा अभियान: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने साफ किया है कि जल चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं पानी चोरी या अवैध कनेक्शन दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.
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आज से शुरू होगी पेयजल आपूर्ति : बाड़मेर शहर में आज दोपहर एवं शाम के समय बारी-बारी से पेयजल आपूर्ति आरंभ की जा सकेगी. जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हजारीराम बालवा ने बताया कि एक जून को रात्रि में आए आंधी-तूफान के कारण जैसलमेर जिले के भागु का गांव के पास 132 केवी का टॉवर क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युतापूर्ति बंद हो गई थी. इसकी वजह से बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत पेयजल उत्पादन बंद होने से बाड़मेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित हो गई थी. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को क्षतिग्रस्त टावर के स्थान पर दो अस्थाई पोल खड़े कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर परियोजना के पंपिंग स्टेशन मोहनगढ़ एवं भागु का गांव से पेयजल पंपिंग आरंभ कर दी गई हैं. पेयजल बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित जीरो प्वाइंट हैडवर्क्स पर पहुंचने का साथ जलापूर्ति शुरू की जाएगी.