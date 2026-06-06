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पेयजल संकट के बीच बड़ा एक्शन : PHED ने काटे अवैध कनेक्शन, आज से बहाल होगी जलापूर्ति

बाड़मेर : भीषण गर्मी और तपते पारे के बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल माफियाओं के ताबड़तोड़ 'पीला पंजा' चलाकर नहरी पाइपलाइन से किए गए 8 अवैध कनेक्शनों को काटकर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया. अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ अभियान परियोजना खंड प्रथम के अधीक्षण अभियंता सुमेर सिंह रावत के नेतृत्व में चलाया गया. पानी चोरी के आरोपियों पर विभाग की ओर से FIR और भारी जुर्माने की तैयारी की जा रही है.

विभाग के अधिशाषी अभियंता भुवनेश कुलदीप ने बताया कि चोखला से दानासर ईएसआर 1100 मुख्य पाइपलाइन पर लंबे समय से अवैध रूप से पानी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. ऐसे में जांच के दौरान टीम को कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन काट दिया गया. यह पूरी कार्रवाई बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर की गई. विभाग ने 8 के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें गुणेश राम सारण, अलसा राम सारण, स्वरूपा राम सारण के चोखला ऑफ टेक वॉल के पास, गुलाब सुथार एयर वॉल से 300 मीटर पहले, हरुराम साउ, कैसाराम साउ, जेठाराम नाई और खेताराम नाई शामिल हैं.

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इस दौरान सहायक अभियंता बृज गोपाल मीणा और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर सभी कनेक्शन को काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया. इन सभी पर मुख्य नहरी पाइपलाइन से अवैध तरीके से पानी चोरी करने का आरोप है. विभाग ने न केवल इनके अवैध कनेक्शन काटे, बल्कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. साथ ही संबंधित लोगों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है. अधिशाषी अभियंता कुलदीप का कहना है कि इस तरह की पानी चोरी से आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं मिल पाती और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में परेशानी होती है.