आधी रात थाने में ले जाकर युवती से अभद्रता, वीडियो वायरल होते ही दो ट्रेनी कॉन्स्टेबल बर्खास्त
एसपी दिगंत आनंद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो ट्रेनी कॉन्स्टेबल सोनू कुलदीप और परमवीर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
Published : February 24, 2026 at 3:51 PM IST
भरतपुर : जिले के भुसावर थाने से सामने आई एक घटना ने पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आधी रात एक युवती को थाने लाए जाने और उसके साथ अभद्रता के आरोपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. मामला उजागर होते ही एसपी दिगंत आनंद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो ट्रेनी कॉन्स्टेबल सोनू कुलदीप और परमवीर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है. पूरे प्रकरण की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है.
यह था पूरा घटनाक्रम : घटना 22 और 23 फरवरी की रात की बताई जा रही है. आरोप है कि भुसावर थाने में तैनात दोनों रिक्रूट कॉन्स्टेबल एक युवती को बाइक पर बैठाकर करीब रात 12 बजे थाने लेकर आए. एक स्थानीय युवक को शक हुआ तो उसने बाइक का पीछा किया. जब उसने थाने के भीतर का दृश्य देखा तो मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. युवक का आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने युवती के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की. वीडियो बनाए जाने का पता चलते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक का मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट की. हालांकि, बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और मामला तूल पकड़ गया.
एसपी दिगंत आनंद ने प्रारंभिक जांच में दोनों कॉन्स्टेबलों का आचरण पुलिस बल की गरिमा के विपरीत पाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस सेवा में इस तरह के व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है. इसी आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया. एएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है. बताया जा रहा है कि युवती के परिजन सूचना मिलने पर थाने पहुंचे और उसे अपने साथ घर ले गए. बदनामी के डर से परिवार ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया.