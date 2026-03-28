ETV Bharat / state

दुर्ग रेलवे पुलिस ने की किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रेन में यात्रियों से वसूली करने वाले गिरफ्तार

दुर्ग: अक्सर आपने ट्रेनों में किन्नरों को चढ़कर वसूली करते देखा होगा. कई बार मुसाफिरों से उनका झगड़ा भी हो जाता है. ट्रेन में सफर करने वाले लोग अक्सर परिवार के साथ होते हैं, लिहाज वो उनकी वसूली का विरोध भी नहीं करते. ऐसे में इनका हौसला बढ़ जाता है. ऐसे ही ट्रेनों में चढ़कर पैसेंजर्स से वसूली करने वाले गिरोह पर दुर्ग आरपीएफ ने तगड़ा एक्शन लिया है. दुर्ग आरपीएफ ने ट्रेन नंबर 20857 साई नगर शिरडी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में कार्रवाई करते हुए 3 किन्नरों को पकड़ा है. पकड़े गए किन्नरों पर आरोप है कि वो जबरन वसूली का काम कर रहे थे. इस बात की शिकायत मुसाफिरों ने आरपीएफ की टीम से की. जिसके बाद तीनों को पकड़ लिया गया.

ट्रेन में वसूली करते तीन किन्नर गिरफ्तार

आरपीएफ ने बताया कि पुरी से साईं शिरडी नगर तक चलने वाली साईं नगर शिरडी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी. इसी दौरान आरपीएफ को सूचना मिली कि कुछ किन्नर ट्रेन के अलग-अलग कोचों में जाकर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ दुर्ग की टीम ने ट्रेन के दुर्ग पहुंचते ही कार्रवाई की और ट्रेन में मौजूद 3 किन्नरों को हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट में लाया गया. आरपीएफ को टीम देखकर कुछ किन्नर मौके से फरार हो गए.