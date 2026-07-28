मेरठ जगन्नाथ रथ यात्रा हादसे में थानाध्यक्ष सुदीश सस्पेंड, SSP ने CO से मांगा स्पष्टीकरण
परीक्षितगढ़ में शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:34 PM IST
मेरठ: जनपद के परीक्षितगढ़ में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में बड़ी कार्यवाई करते हुए एसएसपी अविनाश पांडे ने थानाध्यक्ष सुदीश सिरोही को सस्पेंड कर दिया है और सीओ सदर देहात से मामले का लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. इस हादसे में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है.
SSP अविनाश पांडे के अनुसार, परीक्षितगढ़ में शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था. जैसे ही रथ रजवाहे पटरी के पास पहुंची, ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार से लग गई, जिससे रथ में करंट दौड़ गई और रथ से सटे दस श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए, जबकि एक 25 वर्षीय सचिन प्रजापति की करंट से मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मचा गया. एडीजी ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए एक व्यक्ति की मौत पर नाराजगी जाहिर की, इसके बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी सुदीश पर कार्यवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है. साथ ही सर्किल का जिम्मा निभा रहे सीओ सदर देहात से भी लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है.
इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही यह है कि पुलिस ने परमिशन जिस मार्ग पर दी थी, उस मार्ग का सर्वे नहीं किया, साथ ही रथयात्रा के दौरान उस रथ पर जो ध्वज लगा था उसकी हाइट अधिक थी. टॉकिंग चार्ज राजकुमार और थाना प्रभारी सुदेश को निलंबित किया गया है. वहीं इंस्पेक्टर केदार सिंह को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया है.
बता दे की पूर्ववर्ती वर्षों में मेरठ के राली चौहान में कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तब भी डाक कांवड़ हाई टेंशन लाइन से टकराई थी, यह मामला तब सुर्खियों में रहा था, ऐसे में जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो मेरठ में पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है.
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