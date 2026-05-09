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अलवर में स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई से मचा हड़कंप, एक दर्जन से ज्यादा युवक–युवतियां डिटेन

पुलिस थाना शिवाजी पार्क ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर में स्पा सेंटर्स पर लगातार अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से ज्यादा युवक–युवतियों को हिरासत में लिया. इस कार्रवाई से शहर के स्पा केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस इस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. शिवाजी पार्क थाना अधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ स्पा सेंटरों पर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं. उन्होंने बताया कि सूचना पर टीम का गठन कर कार्रवाई की गई. थाना अधिकारी रश्मि ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान मौके से करीब दर्जन भर लोगों को दस्तयाब किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि दस्तयाब किए गए लोगों का मेडिकल कराया गया है. इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.