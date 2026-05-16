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नशा माफिया पर फिर से गरजा बुलडोजर, अवैध ढाबे को किया ध्वस्त

झालावाड़ : राजस्थान में भी यूपी की तर्ज पर नशा माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन जारी है. तस्करों की ओर से काली कमाई से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को प्रशासन व पुलिस की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है. प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से जिले के तस्करों में हड़कंप मचा है. इस मुहिम के तहत शनिवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनएच 52 पर तस्कर की ओर से बनाए गए अवैध ढाबे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. यह ढाबा लंबे समय से नशा तस्करी का अड्डा बना हुआ था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा माफियाओं की ओर से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पचोला क्षेत्र में एनएच 52 पर तस्कर भंवरलाल मीणा ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर ढाबा बना रखा था. वन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तस्कर की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.