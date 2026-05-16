नशा माफिया पर फिर से गरजा बुलडोजर, अवैध ढाबे को किया ध्वस्त
वन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तस्कर की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.
Published : May 16, 2026 at 11:30 AM IST
झालावाड़ : राजस्थान में भी यूपी की तर्ज पर नशा माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन जारी है. तस्करों की ओर से काली कमाई से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को प्रशासन व पुलिस की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है. प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से जिले के तस्करों में हड़कंप मचा है. इस मुहिम के तहत शनिवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनएच 52 पर तस्कर की ओर से बनाए गए अवैध ढाबे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. यह ढाबा लंबे समय से नशा तस्करी का अड्डा बना हुआ था.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा माफियाओं की ओर से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पचोला क्षेत्र में एनएच 52 पर तस्कर भंवरलाल मीणा ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर ढाबा बना रखा था. वन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तस्कर की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया.
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इसके बाद वन विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की है. एसपी ने बताया कि गत दिनों अवैध ढाबे से पुलिस ने दबिश देकर 17 किलो 290 ग्राम अवैध डोडा चूरा और 106 ग्राम अफीम बरामद की थी. मामले में ढाबा संचालक भंवरलाल सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. प्रशासन व पुलिस जिले में नशा तस्करों की ओर से तस्करी कर अर्जित की गई काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.