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रोडवेज निर्माण के लिए विश्वकर्मा मार्केट पर गरजा बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त, शिफ्टिंग से पहले कार्रवाई पर भड़के व्यापारी

रुद्रपुर: जनपद के रुद्रपुर में निर्माणाधीन रोडवेज परियोजना के लिए जिला प्रशासन ने विश्वकर्मा मार्केट पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी. प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब छह से सात दुकानों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

विश्वकर्मा मार्केट की लगभग 51 दुकानें रोडवेज परियोजना की जद में आ रही हैं. प्रशासन की ओर से पहले ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए थे. इसके अलावा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी लगातार घोषणा कर दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि यदि समय रहते दुकानें खाली नहीं की गईं तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा.

नोटिस मिलने के बाद अधिकांश दुकानदार स्वयं अपनी दुकानों से सामान निकालने और दूसरी जगह शिफ्ट करने में जुट गए थे. कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगभग खाली भी कर दी थीं और बचा हुआ सामान निकालने का काम चल रहा था. इसी बीच जिला प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए.

उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित व्यापारियों को पहले वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ही दुकानों को हटाया जाएगा. लेकिन बिना शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी किए अचानक बुलडोजर चलाना व्यापारियों के साथ अन्याय है.व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने वर्षों पहले विधिवत तरीके से दुकानें खरीदी थीं और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं. इसके बावजूद कई प्रभावित दुकानदारों का नाम विस्थापन सूची में शामिल नहीं किया गया.