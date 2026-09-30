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नैनवा जुलूस रूट विवाद के बाद थानाधिकारी पर गिरी गाज, सहदेव सिंह लाइन हाजिर, हेमराज को मिली कमान

पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें लिखित समझौता भी हुआ था.

नैनवां थाना
नैनवां थाना (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 9:30 AM IST

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बूंदी : नैनवां कस्बे में अनंत चतुर्दशी के मौके पर जुलूस के रूट और समय को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार को उपजे विवाद के बाद पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा को थाना प्रभारी पद से हटाकर बूंदी पुलिस लाइन भेज दिया है. वहीं, एसपी कार्यालय में अपराध सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हेमराज मीणा को नैनवां का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है. एसपी ने मंगलवार रात इस संबंध में आदेश जारी किए.

जुलूस के रूट और समय को लेकर बिगड़े हालात : नैनवां में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन शोभायात्रा और जैन समाज की ओर से निकाली जाने वाली कलश यात्रा को लेकर शुक्रवार शाम विवाद की स्थिति बन गई थी. दोनों जुलूसों के समय और मार्ग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते तनाव में बदल गया. गणेश विसर्जन जुलूस से जुड़े लोगों ने मारपीट किए जाने के आरोप लगाए हैं.

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इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया. हालात की गंभीरता को देखते हुए बूंदी से पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी नैनवां पहुंचे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

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स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगे थे लापरवाही के आरोप : नैनवां में दोनों समाजों के जुलूसों के आमने-सामने आने से पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है. इसी को देखते हुए पूर्व में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता भी हुआ था. इसके बावजूद इस बार फिर जुलूस के समय और रूट को लेकर टकराव की स्थिति बनने से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए. विवाद के बाद जैन समाज की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए.

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समाज के लोगों का कहना था कि जुलूस को लेकर पहले से संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए थी. उनका आरोप था कि सीएलजी बैठक में भी जुलूस और व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई थी, इसके बावजूद दोनों जुलूस आमने-सामने आ गए और तनाव की स्थिति पैदा हो गई. घटना के बाद नैनवां थाना प्रभारी को हटा दिया गया है. एसपी के आदेश के बाद सहदेव सिंह मीणा को बूंदी पुलिस लाइन भेज दिया गया, जबकि हेमराज मीणा को नैनवां थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हेमराज मीणा इससे पहले एसपी कार्यालय में अपराध सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे.

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