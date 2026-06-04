ETV Bharat / state

जिन पर जेल सुरक्षा की जिम्मेदारी, वही पहुंचा रहे थे मोबाइल और नशीला सामान, 6 साल में कई सुरक्षा कर्मियों पर गिरी गाज

जेल के चारों ओर सड़कें और रिहायशी मकान होने के कारण कई बार असामाजिक तत्व बाहर से प्रतिबंधित सामग्री जेल परिसर में फेंक देते हैं.

केंद्रीय कारागार सेवर
केंद्रीय कारागार सेवर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 9:02 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 10:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : केंद्रीय कारागार सेवर में सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर से फेंके जा रहे मोबाइल या नशीले पदार्थ नहीं, बल्कि वे लोग निकले जिनके कंधों पर जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. पिछले 6 वर्षों में मोबाइल और नशीले पदार्थों की पहुंच के मामलों में कई सुरक्षा कर्मियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है. बीते एक वर्ष में ही एक मुख्य प्रहरी और एक शहरी होमगार्ड पर कार्रवाई हुई, जबकि वर्ष 2020-21 में भी दो जेल प्रहरियों के खिलाफ गाज गिरी थी. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में जेल से दर्जनों मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं. अब बार-बार सामने आ रही इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और अंदरूनी निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि सेवर केंद्रीय कारागार आबादी क्षेत्र के बीच स्थित है. जेल के चारों ओर सड़कें और रिहायशी मकान होने के कारण कई बार असामाजिक और आपराधिक तत्व बाहर से प्रतिबंधित सामग्री जेल परिसर में फेंक देते हैं. इसी वजह से समय-समय पर मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर पहुंचने की घटनाएं सामने आती रही हैं. पिछले एक वर्ष के दौरान मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के मामलों में एक मुख्य प्रहरी और एक शहरी होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दोनों की संलिप्तता विभिन्न मामलों में जांच के दौरान सामने आई थी. वहीं, वर्ष 2020-21 में भी दो जेल प्रहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. उस समय भी दोनों जेल के अंदर मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ पहुंचाने में लिप्त पाए गए थे.

परमजीत सिंह, अधीक्षक, केंद्रीय कारागृह सेवर. (ETV Bharat Bharatpur)

पढे़ं. सेवर जेल में मोबाइल और तंबाकू फेंकते दो युवक गिरफ्तार, एक फरार, मिलीभगत के शक में हेड कांस्टेबल सस्पेंड

एक साल में 21 मोबाइल बरामद : अधीक्षक परमजीत ने बताया कि जेल प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार बीते एक वर्ष में जेल परिसर से 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनके संबंध में 14 एफआईआर दर्ज कराई गई है. जांच के दौरान कुछ मामलों में जेल सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है, इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. कारागार में सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है. जेल के बाहरी हिस्से में आरएसी जवानों की ओर से निगरानी और चेकिंग की जाती है.

केंद्रीय कारागार सेवर में सुरक्षा व्यवस्था
केंद्रीय कारागार सेवर में सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat GFX)

इसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार पर जेल स्टाफ तैनात रहता है जो तमाम अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर व मशीनों से जांच करता है और अंदर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाती है. इसके अतिरिक्त जेल के अंदर भी बंदियों की नियमित तलाशी ली जाती है. जेल की मुख्य दीवारों और संवेदनशील क्षेत्रों में जेल प्रहरी, आरएसी जवान और होमगार्ड संयुक्त रूप से गश्त करते हैं. जेलर और अन्य अधिकारी भी दिन और रात के अलग-अलग समय पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हैं.

पढे़ं. सेंट्रल जेल में एक मोबाइल जमीन में दबा मिला, दूसरा पार्सल में, जर्दा और बीड़ी के बंडल भी जब्त

जैमर बंद, कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम का इंतजार : अधीक्षक ने बताया कि जेल में वर्तमान समय में पारंपरिक मोबाइल जैमर पूरी तरह कार्यशील नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जेल परिसर में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (HCBS) स्थापित किया जा रहा है. इसके लिए टावर लगाया जा चुका है और अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि टावर पर मोबाइल एंटीना लगाए जाने के बाद यह सिस्टम पूरी तरह चालू हो जाएगा. इसके लिए बिजली की व्यवस्था भी सोलर प्लेटों के माध्यम से की गई है. यह अत्याधुनिक तकनीक सभी प्रमुख मोबाइल नेटवर्क को प्रभावी ढंग से ब्लॉक करने में सक्षम होगी. इसके शुरू होने के बाद जेल के अंदर से मोबाइल फोन के उपयोग की संभावनाओं पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है.

कारागार में सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था
कारागार में सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था (ETV Bharat Bharatpur)

सतर्क जवानों के कारण पकड़े गए आरोपी : अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार-बुधवार रात नशीले पदार्थ व मोबाइल फेंकने की घटना में सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से आरोपी पकड़े गए. एक जवान की ईमानदारी और सजगता के कारण यह पूरा मामला पकड़ में आया. वहीं, आरएसी जवानों की चौकसी के चलते जेल के बाहर से सामान फेंकने वाले व्यक्तियों को भी पकड़ा गया. भविष्य में ऐसे सतर्क और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके. जेल प्रशासन का मानना है कि यदि अंदर और बाहर तैनात सभी जवान पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ ड्यूटी करें तो प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क को प्रभावी रूप से तोड़ा जा सकता है.

पढे़ं. अलवर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक; परिसर के अंदर मिले 7 मोबाइल, पोटलीनुमा पैकेट में डिब्बे की जांच में खुलासा

जेल के भीतर मोबाइल और नशीले पदार्थों की उपलब्धता न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे जेल के अंदर बैठकर अपराधिक गतिविधियों के संचालन की आशंका भी बनी रहती है. सेवर जेल के अंदर से कॉल कर सर्राफा व्यापारियों से रंगदारी मांगने की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में आगामी दिनों में शुरू होने वाला हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम और प्रशासनिक सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है, उसी से सुरक्षा की मजबूती तय होगी.

Last Updated : June 4, 2026 at 10:06 PM IST

TAGGED:

MOBILE PHONES AND OTHER BANNED ITEM
BANNED ITEMS RECOVERED FROM JAIL
जेल में प्रतिबंधित सामान
जेल में मोबाइल फोन बरामद
MOBILE PHONES RECOVERED FROM JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.