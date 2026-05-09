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धमतरी जिला अस्पताल की सुरक्षा एजेंसी ब्लैक लिस्ट,अमानत राशि भी होगी राजसात, नियमों के उल्लंघन के साथ शिकायत पर कार्रवाई

जिला अस्पताल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का संचालन कॉमथेन सिक्योरिटी सर्विसेज कर रही थी. हालांकि बीते कई महीनों से एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी के बावजूद कई घटनाएं सामने आईं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई. जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी एजेंसी के खिलाफ लगातार शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थीं.

धमतरी : धमतरी जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही सिक्योरिटी एजेंसी पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी. लगातार मिल रही शिकायत, सुरक्षा में गंभीर चूक और नियमों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मेसर्स कॉमथेन सिक्योरिटी सर्विस, रायपुर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है. इसके साथ ही एजेंसी की अमानत राशि भी राजसात किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं.

सिविल सर्जन दफ्तर ने जारी किया पत्र

सिविल सर्जन कार्यालय जिला चिकित्सालय धमतरी ने जो पत्र जारी किया उसमें बताया गया है कि फर्म के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने के बाद कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. लेकिन एजेंसी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.





पत्र में उल्लेख किया गया है कि सुरक्षा एजेंसी पर शासकीय संसाधनों के दुरुपयोग, अस्पताल की गोपनीय जानकारी लीक करने, सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही, गार्ड चयन प्रक्रिया में अनियमितता तथा कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं कराने जैसे गंभीर आरोप पाए गए हैं. इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में हुई आत्महत्या जैसी गंभीर घटना को भी सुरक्षा में चूक का परिणाम माना गया है.



कंपनी की अमानत राशि भी होगी राजसात

प्रशासनिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि एजेंसी ने निविदा की शर्तों और कार्यालयीन निर्देशों का पालन नहीं किया गया. मामले को कलेक्टर धमतरी अबिनाश मिश्रा ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर के निर्देश के बाद निविदा नियमों एवं इकरारनामा की कंडिका क्रमांक 21 के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स कॉमथेन सिक्योरिटी सर्विस, रायपुर को आगामी तीन वर्षों के लिए जिला चिकित्सालय धमतरी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.इसके अलावा एजेंसी की जमा अमानत राशि को भी राजसात करने का निर्णय लिया गया है.

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