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रेलवे टिकट दलाली के खिलाफ कार्रवाई: तत्काल टिकट खरीदकर अतिरिक्त शुल्क में बेचने का आरोप, रांची में एक गिरफ्तार

रांचीः रेलवे टिकटों की अवैध दलाली के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (CIB) ने कार्रवाई करते हुए रांची रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर से एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार वर्मा (25), पिता महावीर प्रसाद वर्मा, निवासी रामूसरन, डाकघर मांद्रो, थाना देवरी, जिला गिरिडीह के रूप में हुई है.

छापेमारी-सह-तलाशी अभियान चलाया गया

RPF पोस्ट रांची और CIB रांची के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 13 सितंबर को रेलवे टिकटों की अवैध दलाली किए जाने की विश्वसनीय सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने रांची रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे बुकिंग काउंटर पर छापेमारी-सह-तलाशी अभियान चलाया.

मोबाइल फोन और रेलवे टिकट बरामद

कार्रवाई के दौरान प्रवीण कुमार वर्मा को PRS काउंटर संख्या-5 से तत्काल रेलवे टिकट खरीदने के बाद हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चार लाइव PRS रेलवे टिकट बरामद किए गए. इन टिकटों का कुल मूल्य 29,275 रुपये बताया गया है. इसके अलावा उसके पास से एक मोबाइल फोन, तीन भरे हुए और चार खाली रेलवे टिकट आरक्षण मांग-पत्र (Requisition Forms) भी बरामद किए गए.

अतिरिक्त शुल्क लेकर टिकट उपलब्ध कराता था

RPF के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्राहकों के लिए रेलवे टिकटों की व्यवस्था करता था और इसके बदले अतिरिक्त शुल्क लेकर उन्हें उपलब्ध कराता था. इस तरह टिकटों की व्यवस्था कर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ कमाने का आरोप है.