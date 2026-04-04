ETV Bharat / state

आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा, दो निजी अस्पताल पर प्राथमिक दर्ज

जामताड़ा में दो निजी अस्पताल पर प्राथमिक दर्ज की गयी है. इन पर अनियमितता का आरोप लगा है.

action against private hospitals on charges of fraud involving Ayushman Card in Jamtara
जामताड़ा का निजी अस्पताल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में दो निजी अस्पताल पर प्रशासन का डंडा चला है. प्रशासन द्वारा दोनों अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए पहले ही सील कर दिया गया है.

आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा

जामताड़ा के सिटी हॉस्पिटल और मंगल नेत्रालय के ऊपर वित्तीय अनियमितता कुप्रबंधन का आरोप है. इसके अलावा मिली शिकायतों के आधार पर जांच में आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी है. इसके बाद प्रशासन ने इन दोनों अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.

प्रशासन की टीम की जांच में पाई गईं थी खामियां

इन दोनों निजी अस्पताल को लेकर शिकायत मिलने पर जिला के उपायुक्त रवि आनंद ने खुद अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने अस्पताल पहुंचे और जाच पड़ताल की थी. इस जांच में दोनों अस्पताल में भारी पैमाने पर अनियमितता पाई और सरकारी राशि का फर्जीवाड़ा, गलत तरीके से निकासी करने का मामला पाया था. एक महीने में 600 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन दिखाया गया था.

उपायुक्त ने जांच में पाया कि अधिकतर मरीज बाहर के हैं, उनका मोबाइल नंबर बाहर का है, जो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा पाया गया. प्रथम दृष्टया प्रशासन ने फर्जीवाड़ा पाए जाने पर दोनों अस्पताल को सील करने का आदेश दिया. जिसके आधार पर अस्पताल को सील कर दिया गया और जांच कमेटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया. जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद उपायुक्त ने दोनों अस्पताल पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.

क्या कहते हैं अंचलाधिकारी

इस पूरे मामले को लेकर जामताड़ा के अंचला अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी से ईटीवी भारत की ओर से संपर्क कर पूछा गया. इस पर उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सिटी हॉस्पिटल और मंगलम नेत्रालय दो निजी अस्पताल पर जांच के क्रम में फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों का सरकारी पैसा का निकासी करने ‌कुप्रबंधन वित्तीय अनियमितता पाया गया. इस पर उपायुक्त के आदेश के आलोक में दोनों अस्पताल को पहले सील किया गया इसके दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है

फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इस मामले को लेकर दोनों निजी अस्पताल के संचालक प्रबंधन कर्मचारी सभी गायब हैं. पुलिस द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

इसे भी पढ़ें- जामताड़ा डीसी के आदेश पर निजी अस्पताल सील, अनियमितता और आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा का आरोप

इसे भी पढ़ें- आयुष्मान कार्ड से इलाज में अनियमितता, जामताड़ा डीसी ने निजी अस्पतालों पर दिए कार्रवाई के आदेश

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में एसीबी की कार्रवाई, गाड़ी के शोरूम को किया सील

TAGGED:

निजी अस्पताल में अनियमितता पर एक्शन
JAMTARA
ACTION AGAINST PRIVATE HOSPITALS
FRAUD IN NAME OF AYUSHMAN CARD
AYUSHMAN CARD FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.