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किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर एक्शन, दुर्ग में रेट से ज्यादा में खाद बेचने वाला गिरफ्तार, धमतरी में भी एक्शन

धमतरी में कृषि विभाग की सख्ती, एक लाइसेंस निलंबित और दो पर बिक्री प्रतिबंध

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किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग/धमतरी/कोरिया: छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का दौर चल रहा है. इस बीच किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कृषि दुकान संचालक भी मनमाने रेट पर खाद और बाकी सामग्री बेच रहे हैं. दुर्ग जिले के कुम्हारी में अधिक कीमत पर यूरिया और अन्य उर्वरक बेचने के मामले में पुलिस ने खाद दुकान संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

मामला घटना कुम्हारी स्थित ऋषभ राज फर्टिलाइजर का है. दुकान संचालक मनीष गुप्ता पर किसानों से यूरिया और अन्य उर्वरकों की सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए फर्टिलाइजर निरीक्षक सरिता साहू के नेतृत्व में जांच दल ने दुकान का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान अधिकारियों को ओवररेटिंग यानी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचने के पुख्ता साक्ष्य मिले.

दुर्ग में रेट से ज्यादा में खाद बेचने वाला गिरफ्तार, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी में भी कृषि दुकानों पर एक्शन

धमतरी जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबित किया गया है, जबकि दो विक्रेताओं पर बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा आठ कृषि केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

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धमतरी में कृषि विभाग की सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर उप संचालक कृषि के नेतृत्व में गठित टीम जिले के सहकारी संस्थानों और निजी उर्वरक-कीटनाशक विक्रय केंद्रों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कर रही है. इस दौरान स्टॉक, बिक्री प्रक्रिया, निर्धारित दर, गुणवत्ता और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

कोरिया कलेक्टर भी एक्शन में

कोरिया जिले में बुधवार को कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने खेतों में पहुंचकर डिजिटल गिरदावरी और क्रॉप सर्वे का जायजा लिया और फिर शहर के प्रमुख इंदिरा पार्क में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की. कलेक्टर ने दोनों ही मोर्चों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी.

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कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने खेतों में पहुंचकर डिजिटल गिरदावरी का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैकुंठपुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न खेतों में पहुंचकर कलेक्टर ने वास्तविक फसल स्थिति का अवलोकन किया. कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि मैदानी अमला खेतों में मौके पर जाकर फसल देखें, तभी प्रविष्टि दर्ज करें. गलत प्रविष्टि या लापरवाही पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी.

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