ओवरलोडिंग के चलते 38 बाल वाहिनियों को किया सीज, 169 की आरसी निलंबित करने के आदेश

बाड़मेर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता के नेतृत्व में 'ऑपरेशन बाल वाहिनी' के तहत एक दिन पहले निरीक्षण के दौरान स्कूल बाल वाहिनियों में ओवरलोडिंग की लापरवाही सामने आई थी. कई छोटी वैनों और टैक्सियों में क्षमता से कही अधिक बच्चे भरे मिले. इस पर कृष्णा गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए निरीक्षण टीम को ऐसी सभी ओवरलोड बाल वाहिनियों को सीज करने के निर्देश दिए. इस पर कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध संचालित 38 बाल वाहिनियों को सीज किया गया. इसके अलावा, परिवहन विभाग ने 169 अन्य बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित करने के आदेश भी जारी किए हैं.

बाड़मेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कृष्णा गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की कि वे स्कूल जाने वाली बसों, टैक्सियों, टेंपो आदि वाहनों पर स्वयं भी नजर रखें. उन्होंने कहा कि बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों का सवार होना दुर्घटनाओं को न्योता देने जैसा है. अभिभावक यदि पहले से सतर्क रहें, तो हादसों को रोका जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना स्कूल प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.