ओवरलोडिंग के चलते 38 बाल वाहिनियों को किया सीज, 169 की आरसी निलंबित करने के आदेश
बाड़मेर में ओवरलोडिंग के चलते 38 बाल वाहिनियों को सीज किया गया. इनमें से 16 एक ही स्कूल की हैं.
Published : December 4, 2025 at 6:36 PM IST
बाड़मेर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता के नेतृत्व में 'ऑपरेशन बाल वाहिनी' के तहत एक दिन पहले निरीक्षण के दौरान स्कूल बाल वाहिनियों में ओवरलोडिंग की लापरवाही सामने आई थी. कई छोटी वैनों और टैक्सियों में क्षमता से कही अधिक बच्चे भरे मिले. इस पर कृष्णा गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए निरीक्षण टीम को ऐसी सभी ओवरलोड बाल वाहिनियों को सीज करने के निर्देश दिए. इस पर कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध संचालित 38 बाल वाहिनियों को सीज किया गया. इसके अलावा, परिवहन विभाग ने 169 अन्य बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित करने के आदेश भी जारी किए हैं.
बाड़मेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कृष्णा गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की कि वे स्कूल जाने वाली बसों, टैक्सियों, टेंपो आदि वाहनों पर स्वयं भी नजर रखें. उन्होंने कहा कि बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों का सवार होना दुर्घटनाओं को न्योता देने जैसा है. अभिभावक यदि पहले से सतर्क रहें, तो हादसों को रोका जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना स्कूल प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
जिला परिवहन अधिकारी अक्षय विश्नोई के मुताबिक जिले में रजिस्टर्ड 559 बाल वाहिनियों में से 169 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरसी निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 38 बाल वाहिनियों को सीज किया है. जिसमें से 16 वाहन सिर्फ एक ही विद्यालय के हैं. इसके बाद भी अगर विद्यालयों द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.