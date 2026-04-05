IPL मैच पर ऑनलाइन लगवा रहे थे सट्टा, होटल से तीन आरोपी गिरफ्तार
27 वर्षीय अमन पुत्र मोहम्मद समीर, 22 वर्षीय रेहान राजा पुत्र मोहम्मद कामिल और 22 वर्षीय मोहसिन खान पुत्र महफूज को गिरफ्तार किया गया है.
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
कोटा: शहर की आरकेपुरम थाना पुलिस ने रविवार को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है. यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर एक होटल पर एक्शन लेते हुए की गई है. आरोपी ऐप के जरिए लोगों को क्रिकेट पर बेटिंग करवा रहे थे. साथ ही ऑनलाइन ही उनसे पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे थे.
होटल से 3 गिरफ्तार : कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरके पुरम थाना अधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आरकेपुरम सेक्टर ए में स्थित होटल में क्रिकेट सट्टा चल रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने कमरा नंबर 405 में एक्शन लिया. यहां पर तीन युवक संदिग्ध स्थिति में थे.
यह लोग टीवी पर आईपीएल के क्रिकेट मैच देख रहे थे. साथ ही उनके पास में मोबाइल फोन थे और हिसाब किताब की पर्चियां भी मिली है. इन लोगों ने क्रिकेट सट्टे की बात स्वीकार कर ली है. इसके बाद मौके से ही 27 वर्षीय अमन पुत्र मोहम्मद समीर, 22 वर्षीय रेहान राजा पुत्र मोहम्मद कामिल और 22 वर्षीय मोहसिन खान पुत्र महफूज को गिरफ्तार किया है.
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आरोपियों के पास से तीन मोबाइल, हिसाब किताब की पर्ची, मोबाइल फोन पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप कॉल पर सट्टे संबंधी गतिविधियां मिली हैं. यह लोग जूम वर्क स्पेस ऐप और व्हाट्सएप कॉल के जरिए आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लगवाते थे. ग्राहकों से पैसे लेकर जीत हार का हिसाब ऑनलाइन माध्यम से करते थे. आरोपियों के पास इस कार्य का कोई लाइसेंस नहीं मिला है. ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर धोखाधड़ी किया जाना पाया गया है. ऐसे में तीनों आरोपियों पर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.